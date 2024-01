Černá vdova zavraždila tři své manžele a obával se ji i Pablo Escobar! Nyní podle jejího příběhu vznikl seriál

Kolumbijské město Medellín je druhým největším městem Kolumbie. Mnohem známější než svou rozlohou je Medellín jako hnízdo tamní narkomafie. Dodnes je brán jako jedno z nejnebezpečnějších měst na světě. Právě tam se s rodinou v roce 1955 přestěhovala dvanáctiletá Griselda Blancová. Dívka byla roky sexuálně zneužívaná vlastním otcem. Už jako malá začala krást, uchýlila se k prostituci a jako mladistvá zastřelila stejně starého chlapce, jehož rodina odmítla dát výkupné.

Ještě jako teenagerka se seznámila se starším mužem Carlosem Trujillaem, který byl jejím pasákem. S tím zplodila tři syny. S prvním manželem Blancová vydržela několik let, než je rozdělily neshody. Mazaná Kolumbijka se s mužem rozvedla a krátce na to si nechala objednat jeho vraždu.

Manžela zastřelila zblízka do obličeje

Počátkem šedesátých let utekla Blancová z Kolumbie do amerického New Yorku, kde se zamilovala do kriminálníka a překupníka drog Alberta Brava. I toho si krátce po seznámení vzala. Díky druhému manželovi začala Blanco pomáhat s převozem drog z Kolumbie do USA. A jak se ukázalo, na špinavý byznys měla velký talent. Navrhovala speciální spodní prádlo či podrážky, ve kterých mohly ženy do USA pašovat kokain.

Špinavý byznys začal manželům vynášet. Mračna se nad Griseldou začala stahovat v roce 1975, kdy čelila obvinění z prodeje drog a nakrátko se vrátila do Kolumbie. Tehdy se také kvůli častým pracovním hádkám rozvedla se svým druhým manželem. I Brava ovšem potkal stejný osud, jako Blancina prvního manžela. V nočním klubu v Medellínu ho žena zastřelila zblízka do obličeje. Za to vysloužila přezdívku Černá vdova. O život přišel později i Blancin třetí manžel.

Zabíjela dlužníky, rivaly i milence

Rozjetý drogový byznys po Bravově smrti převzala Blanca. Na konci sedmdesátých let se přesunula na čas do Miami, odkud i nadále šéfovala kolumbijské narkomafii. Podle tehdejších vyšetřovatelů byla Griselda Blanco žena v mužském světě, která ale u všech budila respekt. Strach z ní měl dokonce i obávaný Pablo Escobar. „Jediný muž, kterého jsem se kdy bál, byla žena jménem Griselda Blancová,“ nechal se v minulosti slyšet.

Úspěšná narkobaronka vydělávala stovky milionů měsíčně. Pořádala honosné večírky, vlastnila několik luxusních nemovitostí a vozů. Blanca se nebála vzít špinavou práci do vlastních rukou. Zabíjela neplatiče dluhů, své rivaly, ale i milence, kteří ji nebyli věrní.

Syn o seriálu GRISELDA: Porušili naše práva!

Mračna se nad slavnou Kolumbijkou začala stahovat v roce 1983, kdy se dostávala čím dál častěji do hledáčku svých konkurentů a začala trpět paranoiou. Zatčena byla o dva roky později, kdy ji policie dopadla v jejím úkrytu v Kalifornii. Na konci devadesátých let byla odsouzena k dvaceti rokům ve vězení. Po infarktu v roce 2004 byla ale propuštěna a vrátila se do Medellínu. Tam ji v roce 2012 zastřelil neznámý muž, který kolem ní projížděl na motorce.

O slavné šéfce nebezpečného drogového kartelu vznikl nově šestidílný seriál s názvem GRISELDA, který je od 25. ledna dostupný na streamovací platformě Netflix. Černou vdovu v seriálu ztvárnila herečka Sofía Margarita Vergaraová. To, že dílo vzniklo, se ale podle deníku Daily Mail nelíbí jedno z Blanciných synů, Michaelu Corleonemu Blancovi. Podle něj byl ukraden životní příběh jeho rodiny a nikdo se s příbuznými o životě Griseldy Blanco nebavil. Syn narkobaronky také dodal, že k uveřejnění podobizen jeho rodiny nedal nikdo souhlas, byla tak porušena jejich práva.