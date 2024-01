Houstonský raper Viper zatčen: Přes čtyři roky ve své garáži znásilňoval unesenou ženu!

Texaská policie v pátek 5. ledna zatkla houstonského rapera Lee Cartera (52) za únos a následné držení v zajetí. Třicetiletá žena v dubnu roku 2023 kontaktovala místní policii s tím, že je rukojmí a potřebuje pomoc. Carter jí měl údajně roky znásilňovat a nutit k užívání drog. K únosu mělo dojít téměř před pěti lety, když tehdy těhotnou žebračku pod záminkou pomoci nalákal do auta. Před spravedlností utíkal několik měsíců.

Dívku by v té době ani ve snu nenapadlo, jak by mohlo její žebrání v ulicích Houstonu dopadnout. Raper známý taktéž pod svým uměleckým pseudonymem Viper ji zahlédl a daroval jí dolar. Posléze jí nabídl svou pomoc a pobídl ji, aby si nastoupila k němu do auta. Nic netušící žena poslechla a její život se rázem proměnil v noční můru. Podle dostupných informací deníku Daily Mail měl Carter ženu násilím držet ve své garáži přes čtyři roky. Vyžadoval po ní sex a nutil ji k užívání tvrdých drog. Kvůli tomu nebyla po dlouhou dobu schopná uprchnout.

Přesto se ale ženě v minulosti podařilo jednou utéct do blízké nemocnice. Tam si jí na naneštěstí Carter později vyzvedl a zavezl zpět do svého doupěte. Až v dubnu loňského roku se unesené podařilo konečně ze spárů tyrana vysvobodit. Jako zázrakem kontaktovala zřejmě v Carterově nepřítomnosti policii. V telefonním hovoru žena policistům řekla, že je držena v zajetí. Jakmile se kriminalistům podařilo dotyčnou lokalizovat, nevěřili svým očím. Třicetiletá žena byla ve velmi zuboženém stavu a trpěla podvýživou. Později uvedla, že v době únosu byla těhotná.

Po Carterovi se okamžitě vyhlásilo pátrání. Policii však úspěšně unikal přes několik měsíců. Zatčen byl teprve po novém roce a to 5. ledna v motelu. Pro spoustu fanoušků jeho hudby je zpráva šokem a odmítají věřit tomu, že by Viper byl něčeho takového schopen. Kriminalisté prohledali Carterův pozemek i garáž, ve které našli matraci a hlídacího psa. Získané důkazy nasvědčují tomu, že žena měla žít v otřesných podmínkách. Osud dítěte ženy je úřadům neznámý. Carter je momentálně ve vazbě a může být propuštěn po zaplacení dvou milionové kauce.