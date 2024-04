Za brutální znásilnění poslal Krajský soud v Plzni Jana K. (35) za mříže na 7,5 roku. Při návštěvě svoji známou (26) donutil k drsnému sexu se sadomasochistickými prvky. Mobilem oběti si dokonce udělal selfie a to poslal ženinu příteli.

Jan K., táta od rodiny s malým dítětem, si původně prý šel s obětí vyříkat vztah, který předtím ukončila. Podle obžaloby se na ni ale při loučení vrhnul.

„Povalil ji na postel, když se žena bránila, začal ji rdousit, až ztrácela vědomí,“ uvedla státní zástupkyně. Následné sexuální praktiky si natáčel mobilem, ženu při nich měl i seřezat.

„Vytáhl pásek z kalhot pásek, začal ji mlátit přes stehna a hýždě,“ dodala žalobkyně.

Případ se odehrál předloni na Karlovarsku. Kromě 7,5 trestu vězení se obžalovaný musí podrobit i ochrannému sexuologickému léčení a poškozené zaplatit 300 tisíc korun za traumatizující zážitek. Žena má podle obžaloby z brutálního zážitku dodnes psychické problémy.

Výprask páskem

Pak měl ještě nohy nebožačky přivázat ke koštěti a opět ji řezat páskem. „Dostala na zadek, ale nebylo to poprvé. Věděla, že mám rád tvrdý sex,“ uvedl obžalovaný. Mobilem oběti poté udělal jejich společnou fotku a tu poslal jejímu příteli.

„Po výslechu poškozené a v kontextu s dalšími důkazy jsme dospěli k závěru, že došlo k nedobrovolnému pohlavnímu styku. Uložené ochranné léčení pak snad povede k tomu, že si obžalovaný uvědomí, že takovéto jednání není normou ve společnosti. Akceptovatelné by to možná bylo pouze tehdy, kdy by oba aktéři tyto praktiky provozovali s oboustranným souhlasem,“ uvedl podle serveru novinky.cz předseda senátu Jan Hostaš.

VIDEO: Oznámení pokusu o znásilnění v Ostravě na tísňovou linku.