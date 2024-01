Zemřel Bohumír Ďuričko: Vrah Václava Kočky ml. skonal v zahraničí

Václav Kočka mladší se na podzim roku 2008 zúčastnil i s rodinou křtu knihy tehdejšího šéfa ČSSD Jiřího Paroubka v pražské restauraci Monarch. Domů se ale z akce už živý nevrátil. Na místě ho třemi ranami do hrudníku zastřelil podnikatel Bohumír Ďuričko. O šestnáct let později ale smrt stihla i jeho. Ve věku 70 let ho podle serveru PrahaIN.cz zastihla srdeční příhoda.