To, co se před vánočními svátky zdá jako skvělý nápad, se nyní může stát noční můrou. Nesplácení půjček se může pořádně prodražit a nadělat paseku v rodinných financích.

Podle údajů České bankovní asociace má se splácením vánoční půjčky problém zhruba pětina dlužníků. Řeší je nejčastěji odkladem splátek, asi každý desátý se chystá požádat o pomoc svou rodinu. Stále ale existují lidé, kteří svou situaci řeší další půjčkou. To je nejhorší řešení. „Samozřejmě mohou nastat neočekávané okolnosti, které vám naruší řádné splácení půjčky,“ říká Radek Šalša, mluvčí České bankovní asociace.

Pokud ale taková situace nastane, je podle něj nejlepší obrátit se na věřitele, tedy poskytovatele úvěru. „Vysvětlete mu svou situaci a společně jistě najdete řešení. Rozhodně tuto situaci neřešte tím, že byste si na splácení původní půjčky vzali další půjčku!“ varuje. Riskujete tím totiž, že se dostanete do dluhové pasti, ze které je dlouhá a trnitá cesta.

Rychlá cesta k exekuci

Nesplácení dluhu může být rychlým sešupem k exekuci. „U »nevydařených« půjček se první záznamy o nesplácení objeví již v lednu a nejpozději s dubnem přecházejí některé z nich do portfolia inkasních agentur, o něco později k exekucím,“ říká Petr Jermář, specialista na finance Banky.cz

Z pasti krok za krokem

Nevíte, kudy kam? Rozhodně se na dluhy nesnažte zapomenout. Samy od sebe nezmizí. Jak z nich vybruslit, radí David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni, o. p. s.

Požádejte o změnu splátkového kalendáře

Když není na splátku, nejlepší je domluvit se s poskytovatelem půjčky na změně splátkového kalendáře. Počítejte ale s tím, že krátkodobá změna není definitivní řešení. Znamená jen odklad splátky, snížení splátky, hrazení pouze úroků, nebo dočasné splátkové prázdniny.

Myslete dlouho dopředu

Pokud to je možné, vyplatí se volit dlouhodobá řešení. Spočívají např. v prodeji části majetku a následném předčasném splacení půjčky, nebo v platbě splátek z výnosu prodeje. Část majetku lze i pronajmout a z výnosu hradit splátky.

Požádejte o pomoc rodinu

Nesnažte se situaci s dluhy řešit sami. Zkuste požádat i rodinu či známé o finanční výpomoc, případně pokusit se najít výnosnější zaměstnání či hledat možnost dalších příjmů.

Hledejte, kde ušetřit

Nejčastější cestou z problémů se splácením je úprava vlastního rozpočtu. Rozpočet je dobré si nejdříve znázornit, na papíře nebo v počítači, případně v aplikaci, a pak se zamyslet jak naložit se všemi výdaji a příjmy, aby bylo na splátku.

Ptejte se na přeúvěrování

Možností, jak situaci zvládnout, je i přeúvěrování. Přichází v úvahu u drahých úvěrů a tehdy, když je šance, že nový úvěr bude bezpečný a levný.

Tip: Nestyďte se poradit

Pomoc a orientaci ve složité životní situaci nabízí bezplatné poradny. Jejich seznam najdete na obcanskrporadny.cz, nebo na financnitisen.cz.

Oddlužení není univerzální řešení

Řada lidí má »v záloze« jako poslední řešení oddlužení. Jenže není pro každého. Jen jeden dluh totiž nestačí a navíc musí být příjem dlužníka natolik vysoký, aby měl z čeho splácet.

Dlužníkovi totiž musí kromě splátky dluhu zbýt dost peněz na pokrytí nájmu a dalších nezbytných výdajů. Výše splátky tak může být vyšší než při exekuci. „Proto je potřeba si předem všechno nechat propočítat,“ doporučuje David Šmejkal.

Na čem se nevyplatí šetřit

Šetřit ano, ale ne zajdou cenu. Jsou věci, na kterých se ušetřit nedá, nebo se to nevyplatí.

rozhodně nepřestávejte platit za energie nebo si samovolně nesnižujte splátky

určitě se nevyplatí šetřit na zdravotním pojištění, dluhy u zdravotních pojišťoven jen odsunete směrem do budoucnosti

pojistky a povinné ručení

nájem a související platby

jízdné

výživné

14 věcí, na kterých se dá ušetřit

Známé pořekadlo praví, že halíře, dělají talíře. A i když se vám zdá, že už není m kde ušetřit, cesta se téměř vždy najde. A i když začněte u zdánlivýchmaličkostí, když vytrváte, bude to znát.

Cigarety

Zlozvyk, který opravdu leze do peněz.Vykouřili jste denně krabičku cigaret, která stála 150 Kč? Pokud přestanete, ušetříte za měsíc 4500 Kč, za rok 54 600 a za 10 let si už můžete koupit pěkné auto, protože ušetříte 737 000 korun.

Alkohol

Denní popíjení provětrává peněženku. Jedna plzeň v restauraci se šplhá k šedesáti korunám, láhev průměrného vína stojí stovku.

Předražená káva

Neobejdete se při cestě do práce bez kávy do kelímku? Za latéčko nebo kapučíno zaplatíte víc jak padesátikorunu. Rada zní – dejte si takovou kávu jednou týdně a v práci tu z automatu a zadarmo.

Každodenní oběd »venku«

I když si denně nezamíříte do luxusní restaurace, ale jen ke stánku nebo foodfastu, pořádně se prohnete. Stačí si oběd restauraci dopřát svátečně a jídlo si do práce přinést z domova.

Balená voda

Nezanedbatelnou část ceny za balenou vodu dělá její obal. Noste u sebe vodu z kohoutku ve své lahvi a ušetříte.

Videohry

Ať už hrajete vy nebo vaši potomci, pokud chcete kvalitní počítačovou hru, musíte platit. Hrajte si jinak. Zkuste sport, deskové hry, karty.

Hazardní hry

Hrajete karty o peníze nebo vás vábí herní automaty? Tak tady opravdu můžete přijít o velké částky. Nechte si poradit od odborníka, možná jde o závislost, která vám dokáže zničit život.

Nákup značkového oblečení

Musíte mít nejnovější módní trendy od nejznámějších značek? Tak vězte, že už to není vůbec in. V módě frčí udržitelnost. Tak mrkněte do skříně a určitě najdete modely, které se po letech vrátily na výsluní. Pokud ne, místo do butiku zamiřte do sekáče.

Fungl nový iphone

Když startuje prodej nového modelu iphone, cena je závratná. Pokud máme svůj mobil funkční, počkejte aspoň rok a váš vysněný telefon bude výrazně levnější.

Nezrušení bezplatné verze

Spustili jste si na měsíc na zkoušku bezplatnou streamovací službu s tím, že se později rozhodnete, zda si ji objednáte? Objednali jste si na 30 dnů zadarmo uzamčený obsah oblíbeného titulu? Pokud vás služba nezaujala, nezapomeňte ji po uplynutí termínu zrušit.

Loterie a sázky

Sázíte sportu nebo kupujete losy? Tak brzděte. Naděje na pohádkovou výhru je minimální. Sázejte jen jednou za čtvrt roku nebo kupte si los třeba k narozeninám.

Placené šmírování

Internetová platforma OnlyFans slouží k nahlížení do soukromí známých osobností. A za to se platí. Tak zvažte, jestli to není zbytečné.

Ignorace slev

Výrazně ušetříte, když nakupujete ve slevách. Nejen potraviny, ale oblečení, nábytek, elektroniku. A pokud ještě ceny proženete srovnávačem, výrazně ušetříte.

Impulsivní nákupy

Vidíte za výlohou kousek, který musíte hned mít? Nejednejte zbrkle, vyspěte se na to a ráno si možná nákup rozmyslíte.