Takhle snadno vám hackeři vyluxují účty. „Nikdy nikam neukládejte své údaje,“ varuje kybernetický expert

Co dalšího lidem hrozí? „Mezi další kybernetické útoky, které typicky ohrožují uživatele, jsou úniky přihlašovacích údajů, hesel a jejich osobních dat z různých online služeb či e-shopů. Je důležité, aby si uživatelé uvědomili, že k takovým únikům dochází i u největších firem a poskytovatelů a přizpůsobili tomu své chování v online prostoru. Silně doporučuji minimalizovat informace, které o sobě sděluji, a pokud je to možné, neukládat citlivá data, jako jsou například osobní údaje či údaje k bankovním kartám, na servery poskytovatelů služeb a e-shopů,“ varoval Burčík.

„Na otázku, který hackerský útok je nejnebezpečnější, bych odpověděl, že ten, který mi může způsobit největší škodu. A pod pojmem ‚největší‘ bych zdůraznil, že škoda nemusí být nutně jen finanční, ale například i reputační či způsobující nepříjemný diskomfort. A nemusí se rovněž projevit okamžitě, ale může velké nepříjemnosti způsobovat i v budoucnu – například uniklý explicitní sexuální obsah, sdílené heslo, a tak podobně. Není tedy od věci občas provádět myšlenková cvičení na téma, co by se mi mohlo stát kdyby…, a následně se zachovat tak, jako by mohl nastat ten nejčernější scénář, který mě napadl,“ uzavřel kybernetický expert Burčík.

Zvyšte své povědomí o kybernetických hrozbách a pravidelně se školte v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zdarma a online třeba na webu osveta.nukib.cz.