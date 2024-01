Plzeň i za 80 Kč? Zdražování piva v hospodách ještě přijde, vesnické podniky padnou, bojí se Kastner

V Česku se od 1. ledna změnily sazby DPH. Veškeré nealkoholické nápoje nyní spadají do 21procentní sazby, stejně tak točené pivo. Právě u zlatavého moku byl skok jeden z největších, avšak na cenách v restauracích se to ještě plně neprojevilo. Podle společnosti Dotykačka na začátku ledna pivo v průměru zdražilo o 2 koruny, což růstu DPH neodpovídá. Podle Luboše Kastnera, zástupce gastronomie v Asociaci malých a středních podniků, je důvod ten, že se hospody zatím bály jít s cenami výš. Ale zcela jistě půjdou.

Leden ještě není u konce, takže souhrnná data, jak změny DPH ovlivnily gastronomický sektor, nejsou k dispozici. Společnost Dotykačka, která sleduje data z pokladních systémů, se ale podívala na první dva lednové týdny a leccos lze podle ní vyčíst už z nich.

„Propad z konce roku 2023 na začátek ledna 2024 je poměrně výrazný,“ zhodnotil vývoj tržeb v restauracích Vladimír Sirotek z Dotykačky. Tržby klesly v druhém týdnu meziročně cca o 6 procent. „Určitě se to dá přisuzovat změně cenové hladiny, která tam definitivně mezi prosincem a lednem proběhla,“ vysvětluje.

Ceny v restauracích byly na začátku ledna meziročně vyšší o 8 procent. „Definitivně to souvisí se změnami sazeb DPH,“ říká Sirotek, podle kterého bude nejspíš letošní leden pro gastronomický sektor jeden z nejhorších měsíců za dlouhou dobu. V posledních týdnech zdražilo 65 procent podniků, naopak nezlevnily žádné.

70 korun za pivo? Už nic výjimečného

Co se týče točeného piva, to se nacházelo do konce letošního roku v 10procentní sazbě DPH, nyní je v 21procentní, což je nárůst o 11 procent.

„Zatímco v tom loňském roce se nám cena piva z prosince na leden nezměnila, tak v tom aktuálním přeceňování jednotlivých položek nám cena piva narostla v průměru o více než dvě koruny,“ popisuje Sirotek na základě dat z pokladních systémů, jak se změna sazeb DPH na cenách piva projevila. Hodnocená byla piva dvanáctky jako průměr, nikoliv pouze Plzeňský Prazdroj.

V Praze je podle Sirotka důležitost tohoto nápoje menší. „Ale zde už se blížíme v průměru na 70korunovou cenu 12stupňového piva za půllitr, zatímco rok zpátky, tak jsme byli někde kolem 63 korun (…) To zdražení je téměř dvě a půl koruny z prosince na leden,“ prezentoval data.

V malých městech je pivo o něco levnější. „Ten samý nárůst cen o více než dvě koruny vidíme i v tom segmentu vesnických hospod, kde naopak ta důležitost piva hraje významnou roli a zde jsme dostali v průměru téměř k 50 korunám,“ pokračoval s prezentací Sirotek.

V průměru tak cena piva ještě nepřekročila hranici 70 korun, avšak v Praze k tomu zbývá dvacetník. Navíc už nyní jsou v restauracích běžně k vidění ceny za půllitr až okolo 80 korun. V meziročním porovnání jde o zdražení piva o 10-11 procent.

Ceny pokrmů zatím v restauracích rostly jen minimálně. Zato domácí limonády – ty překonaly i pivo. Meziročně zdražily o skoro 12 procent. Souvisí to s tím, že nealkoholické nápoje se stejně jako pivo nyní nacházejí ve vyšší sazbě DPH.

„Schizofrenie maximální“

Zdražení piva o dvě koruny ale neodpovídá nárůstu DPH o 11 procent. Podle Kastnera je to proto, že většina hospod jednoduše nechtěla šokovat své zákazníky. „Nenastalo to zdražení, které má nastat, protože jsme nepřenesli ty úrovně procentních bodů DPH do trhu,“ konstatuje gastronomický expert, podle kterého jde o taktiku trhu. „Protože ten trh je fragmentovaný, hospodští soutěží každý s každým, všichni se na sebe koukají a tak trochu spekulují, co bude,“ říká.

Vláda si podle něj tyhle dny sahá k hospodským do kapes. „Těch 11 procent DPH je prostě strašně moc. To je 5-6 korun na pivu,“ upozorňuje s tím, že zvlášť v menších oblastech by takové zdražení byla rána. Jenže k ní dříve či později dojde, protože restaurace nemůžou dotovat DPH navždy.

„Budou padat hospody na vesnicích, protože to neudýchají,“ spekuluje Kastner, co nastane. Také si lidé budou více nakupovat lahvové pivo v supermarketech a to konzumovat doma. Meziroční pokles tržeb restaurací ukazuje, že k tomu částečně dochází už teď. „Jsme reálně o 15 procent (pokles tržeb započítaný s inflací, pozn. red.) za první dva týdny dole a to je bezprecedentní,“ upozorňuje.

„My musíme zdražovat, protože DPH se prostě odvádí (…) ale najednou když my zdražíme, tak ten host přestane chodit. Je to fakt schizofrenie maximální,“ líčí Kastner, co hospodští právě zažívají. Předpovídá, že zdražení plnohodnotně odpovídající růstu DPH v hospodách nastane v následujících týdnech, čímž se zakončí „infarktová story“, která se podle něj nyní odehrává.

Takže na kolik nás v hospodě vyjde půllitr piva? Podle Sirotka se v Praze brzy můžeme dostat na průměrnou hranici 72-73 korun.