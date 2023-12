Nemravné exekuce: Milan si půjčil 50 tisíc, měl zaplatit milion. Peníze můžete získat zpět, radí advokáti

Pan Milan si půjčil padesát tisíc korun. Protože ale změnil zaměstnání, dostal se do prodlení a skončil v exekuci. Nakonec měl zaplatit skoro milion. Nezákonným exekucím v Česku čelí mnoho lidí, aniž by o tom vůbec věděli. Své peníze přitom mohou získat zpět i v případě, že dlužnou částku již splatili. Stačí se obrátit na Člověka v tísni nebo příslušné advokáty.

Pan Milan se před létem v roce 2014 měl stěhovat a na nutné výdaje si chtěl vzít půjčku 50 tisíc korun. Sjednal si ji u společnosti Profi Credit, ale těsně před čerpáním si to rozmyslel. Poskytovatel ho ale s argumentem, že peníze jsou již připravené, přiměl si půjčku nakonec vzít. S tím pan Milan podepsal smlouvu k revolvingovému úvěru s rozhodčí doložkou na 36 měsíců se splátkami 4 200 korun, tedy závazkem uhradit celkem více jak 150 tisíc.

Jenomže záhy pan Milan změnil zaměstnání. Nechtěl kvůli sézonní práci ve stavební firmě trávit zimu jen na úřadu práce, a proto mu klesl příjem a on se následně dostal do prodlení. Snažil se s věřitelem komunikovat, aby mu splátky dočasně snížil, ale bezúspěšně. Naopak společnost poměrně rychle podala žalobu k rozhodčímu soudu, aby bylo zahájeno exekuční řízení. Srážet ze mzdy mu exekutor začal v červenci 2015.

„Když jsem měl splaceno 500 tisíc, neušlo to pozornosti účetní a mého zaměstnavatele, protože na exekuci jsem měl finálně zaplatit ještě téměř jednou tolik. Celkově 988 tisíc. Když se dozvěděli, kolik jsem si vlastně půjčil, zdálo se jim to nezákonné a doporučili mi, abych se obrátil na Člověka v tísni,“ vzpomíná pan Milan. Nevládní nezisková organizace Člověk v tísni následně pomohla panu Milanovi podat v březnu 2019 návrh na zastavení exekuce. Soud jim s odůvodněním absolutní neplatnosti úvěrové smlouvy vyhověl.

„Soud uznal, že pohledávky jsou nepřiměřené a že celá úvěrová smlouva se zjevně příčí dobrým mravům, a exekuci zastavil. Právní moc usnesení o zastavení exekuce nabylo až v únoru 2021. Exekutor poslal zaměstnavateli pana Milana vymožených zhruba 90 tisíc. A my jsme vyzvali Profi Credit, ať klientovi vrátí z titulu bezdůvodného obohacení i zbývající peníze nad rámec půjčeného. Přesněji 360 tisíc,“ vysvětluje advokátka spolupracující s Člověkem v tísni Kristýna Dolejšová Kabelová.

Poskytovatelé půjček často nabízí svým klientům, kteří se brání exekuci, takzvanou dohodu o narovnání. V případě pana Milana Profi Credit nabízel necelých 73 tisíc korun.

Na to právní zástupci pana Milana nepřistoupili a poslali předžalobní výzvu, aby poskytovatel půjček zaplatil dlužnou částku. To se nestalo a následoval soud, který dal panu Milanovi za pravdu. „Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil,“ stálo v rozsudku. Profi Credit tak panu Milanovi nakonec vrátil 360 tisíc i s úrokem z prodlení, dohromady tedy více než 400 tisíc korun.

Profi Credit počítá s tím, že se lidé nebudou pouštět do soudního sporu

„Profi Credit je jediná z těch opravdu největších společností, která se této praxe nevzdala,“ vysvětluje vedoucí programu Dluhové poradenství Člověka v tísni Daniel Hůle. „Zajímavé je, že obrana společnosti Profi Credit vůbec nestaví na tom, že by jejich smlouvy byly platné. Profi Credit v zásadě nerozporuje, že jeho smlouvy stojí na nemravných úrocích a pokutách lichevního charakteru,“ říká advokát Petr Němec z projektu Exekutor má smůlu.cz.

„Navíc je naprosto nesmyslné tvrdit, že spotřebitel měl vědět, že je exekuce protiprávní, a zároveň se soud tváří, že Profi Credit to nevěděl, ačkoliv mu jsou takové exekuce už roky zastavovány a má celou dobu právní zastoupení. To je justiční šikana spotřebitelů,“ dodává Němec.

Němec upozorňuje na fakt, že poskytovatelé půjček v mnoha případech počítají s tím, že lidé jsou po letech trvající exekuce psychicky i finančně vyčerpáni, a raději udělají tlustou čáru za minulostí, než aby se pouštěli do soudního sporu. „Aktuálně mám za to, že Profi Credit ví, že lidi doslova protiprávně obírá o peníze v protiprávních exekucích. To nesmí Profi Creditu procházet,“ pokračuje Němec.

„Pokud máte starší smlouvu u Profi Creditu, je dost pravděpodobné, že i vaši nemravně předraženou exekuci soud zastaví a vy můžete být úspěšní i s požadavkem na vrácení vašich peněz,“ říká Hůle. „Napadnout se dají zpětně i již zaplacené exekuce,“ dodává.