Dobrá zpráva pro řidiče Pohonné hmoty dál zlevňují, benzin se dá koupit pod 34 korun

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 35,70 Kč. Naftu tam prodávají průměrně za 35,94 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 38,62 Kč. Nafta se v hlavním městě čerpá v průměru za 38,70 Kč za litr.

Některé čerací stanice snížily ceny i pod 34 korun, benzin na Ústecku se dá aktuálně natankovat už za 33,90 koruny.

Paliva v ČR zlevňují od začátku října, předtím zhruba čtyři měsíce zdražovala. V meziročním srovnání je benzin asi o 30 haléřů levnější, nafta byla loni ve stejném období asi o 1,40 koruny dražší.

