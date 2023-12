Vybavit děti do života finanční gramotností patří mezi rodičovské priority. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro investiční platformu Fondee a uvedli to zhruba čtyři z pěti dotázaných rodičů. V praxi už ale skutečná finanční výuka pokulhává.

Nejčastěji (zhruba každý druhý) se rodiče snaží potomky naučit, jak funguje domácí rozpočet či jak si spořit. Jen ale asi dva z pěti rodičů děti učí, jak se nedostat do dluhů či jak nenaletět podvodníkům. Tím finanční výchova v rodinách prakticky končí.

4 rady, jak „nakopnout“ finanční gramotnost

Učte děti znát cenu peněz

Pokud jste ještě nezačali dávat dětem kapesné, změňte to. Jde o skvělý způsob, jak učit děti znát cenu peněz. Když potomek bude chtít pod stromeček něco, co mají jeho vrstevníci, můžete společně spočítat, kolik a jak dlouho na to bude muset z kapesného šetřit. „Za úspěšné střádání či pracovitost také mohou dostat od rodičů mimořádný příspěvek,“ radí odbornice na finance Eva Hlavsová z Fondee.

Motivujte

Kapesné pomáhá dětem vytvářet vlastní rozpočet. Je ale nutné, aby věděly, jaké má přílišné utrácení pro jejich peněženku následky. „Dejte jim na výběr – buď si další peníze ‚odpracují‘ či si je mohou vzít ‚na dluh‘ s tím, že dostanou při další výplatě kapesného o to méně, včetně úroku. Motivujte je tak k tomu, aby se namísto zadlužování děti snažily snižovat své výdaje a zvyšovat své zisky další ‚prací‘,“ radí Hlavsová, která je sama matkou čtyř dětí.

Nedělejte rozdíly

Ženy mívají obecně horší finanční stabilitu a sebevědomí než muži. Podle průzkumu si skoro třetina žen v partnerském vztahu neukládá ani korunu do vlastních úspor a při rozchodu by měly vážné finanční problémy.

Rodiče by proto měli učit děti zacházet s penězi stejně a nerozlišovat, jestli jde o dívku nebo chlapce. Musí se učit se o sebe finančně postarat a nespoléhat na někoho dalšího.

Dárky nejsou všechno

Pokud se bojíte, že děti pod stromečkem zklamete, buďte především zodpovědní. „Pokud to rodinný rozpočet nedovoluje, sami či prostřednictvím dopisu od Ježíška vysvětlete, že je nutné šetřit a že je možné splnit jen některá přání. Dejte jim na výběr, která to mohou být,“ radí odbornice.

Rada: Buďte vzorem

Děti se učí pozorováním rodičů. Zamyslete se proto, jestli jste pro ně dobrým vzorem. „Jaké máte jako rodina finanční návyky? Máte adekvátní finanční rezervu a snažíte se své úspory zhodnocovat? Nebojte se děti zapojit do chodu domácnosti. Svěřte jim nejen pomoc s vařením či úklidem, ale i podíl na hospodaření s penězi,“ radí odbornice Hlavsová.