Vodnář

Nadřízený vám zadá úkol, do něhož se vám vůbec nechce. Netvařte se kysele a nedávejte najevo svůj nezájem. Pokud by to zpozorovat, nedopadlo by to pro vás dobře. Díky této povinnosti se profesně zviditelníte a otevřete si dveře k jistému úspěchu.