Seniora (78) chtěli na internetu obrat: 300 tisíc mu zachránil boleslavský policista Jakub Cubr!

Vše začalo, když senior na facebooku klikl na banner, který sliboval, že může vydělat na investicích do komodit a vyplnil své údaje včetně telefonního čísla. „Brzo se mu ozval muž, který se představil jako obchodní zástupce firmy. Asi hodinu spolu probírali, jak to v investicích chodí, a nabízel pomoc, kdy jeho firma vše obstará. Tím získal důvěru seniora,“ vypráví policista.

Muž se podle něj rozhodl investovat 5 tisíc korun, a tak ho falešný obchoďák krok za krokem instruoval, jak vše udělá. Základem všeho bylo nainstalování aplikací. Jedna s názvem Revolut slouží jako tzv. trezor pro uložení peněz z internetových transakcí a běžně ji lidé využívají. Druhá, AnyDesk, pro podvodníka mnohem důležitější, je pak dobrá k tzv. vzdálenému přístupu. „Aby mohl senior investovat peníze, vylákal z něj podvodník údaje z platební karty včetně kódu z druhé strany,“ popsal policista.

No a pak už mohl sosat peníze. „V momentu, kdy senior zjistil, že mu z účtu zmizelo téměř 300 tisíc korun, obrátil se na policii v Mladé Boleslavi,“ řekl Cubr.

A měl štěstí. Policista Cubr, který se mu věnoval, věděl co s tím. Přihlásil se na účet investičního fondu a podařilo se mu včas změnit veškeré přihlašovací údaje a zrušit vazby na účet i e-mail poškozeného, aby nemohlo dojít k dalšímu převodu. „Podmínkou dokončení transakce, tedy aby se peníze z takzvaného trezoru dostaly k podvodníkovi, bylo to, že se musel vyfotit s vygenerovaným kódem, kde muselo být napsané i datum,“ vysvětlil policista. To naštěstí senior neudělal.

A tak mohl policista i po pracovní době několik hodin komunikovat s operátory investičního účtu, snažil se zjišťovat další informace, aby bylo zajištěno ochránění více jak čtvrtmilionové částky.

Dílo se podařilo: „Společně s pánem jsme napsali do Revoltu, že se stal obětí podvodu. Dopisovali jsme si asi 14 dní, abychom je o tom přesvědčili, a oni nakonec uvolnili částku zpět na účet podvedeného muže,“ řekl Cubr.

Nejen podle něj by měli být lidé při jakýchkoliv transakcích na internetu obezřetní. „Většinou lidé nemají štěstí a peníze už jim nikdo nezachrání,“ říká policista.

S kolegy nyní po pachateli pátrají a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací a také přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což v případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli až osmiletý trest odnětí svobody.

Česká národní banka varuje!

Senior se stal obětí konkrétního subjektu, na jehož aktivity upozorňuje na svém webu ČNB. Jde o společnost pod názvem Partners Market.

„Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že subjekt vystupující pod názvem ‚Partners Market‘, který na webových stránkách https://partners-market.com/cz nabízí obchodování s měnovými páry (forex), akciemi a kryptoměnami, nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb, ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna,“ píše ČNB.

Na webových stránkách České národní banky jsou zveřejněny seznamy regulovaných a registrovaných subjektů.

Zároveň Česká národní banka konstatuje, že se nejedná o oficiální nabídku společnosti Partners Financial Services, a.s., IČ: 276 99 781, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, ale o zneužití obchodní značky jejích finančně poradenských poboček „Partners Market“.

Česká národní banka rovněž upozorňuje, že uvedený subjekt také uveřejněním neexistujícího investičního fondu - společnosti Partners Market, a.s., investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s, na svých webových stránkách zneužil statut investičního fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a to včetně zneužití osobních údajů jeho vedoucích osob, vedoucích osob administrátora fondu, a údaje o členství v Asociaci pro kapitálový trh České republiky.

Dále uvedený subjekt na svých webových stránkách rovněž uveřejnil falešné rozhodnutí České národní banky o zápisu neexistující společnosti Partner Trade, a.s. do seznamu depozitářů investičního fondu.

Dále Česká národní banka doplňuje, že jménem subjektu „Partners Market“ oslovuje v České republice zákazníky osoba vystupující pod jménem „Daniel Slota“, která se neoprávněně prezentuje povolením údajně vydaným Českou národní bankou k poskytování služeb na finančním trhu v České republice. Uvedená osoba nedisponuje žádným povolením k poskytování služeb na finančním trhu na území České republiky, a jeho činnost tak nepodléhá dohledu České národní banky. V této souvislosti Česká národní banka zdůrazňuje, že ode dne 1. 7. 2008 neorganizuje makléřské zkoušky a neuděluje povolení (licenci) k činnosti makléře, žádné certifikáty tohoto typu tedy nevydává.

#nePINdej: Otestujte se!

Čím dál více využíváme moderních technologií – každý den brouzdáme po internetu, dostáváme a odpovídáme na emaily, pracujeme s internetovým bankovnictvím nebo nakupujeme v e-shopech.

A přitom jsme často vystavováni kybernetickým útokům, které, v případě naší nepozornosti či špatného rozhodnutí, mohou vést ke ztrátě naší identity či peněz z bankovního účtu.

Podvodníci navíc mají stále nové metody, jak nás okrást. Kromě falešných mailů a sms zpráv prudce rostou podvody na sociálních sítích a hlavně podvodné telefonáty. Ty patří k vůbec nejzákeřnějším metodám.

Cílem podvodníků jsou přitom všichni - od teenagerů až po seniory.

Proto Česká bankovní asociace připravila ve spolupráci s odbornými partnery zcela nový interaktivní vzdělávací Kybertest.

Na webu kybertest.cz můžete najít cenné informace, nebo se přímo otestovat, jestli dobře rozpoznáte útok podvodníků.

Základní desatero bezpečnosti

Starejte se o bezpečí svého počítače

Nainstalujte a pravidelně aktualizujte antiviry a firewally na svém počítači na nejnovější verzi. Zvýšíte tak bezpečnost svých souborů.

Zabezpečte si mobilní telefon

Určitě se do svých účtů přihlašujete častěji ze svého smartphonu než z počítače, chráníte ho ale minimálně stejně? V každém mobilním obchodě s aplikacemi najdete mnoho bezpečnostních aplikací, které jsou dostupné zdarma nebo za malý poplatek.

Ověřujte si původ aplikací

Aplikace a programy stahujte vždy z důvěryhodných a ověřených zdrojů, nejlépe přímo z oficiálních internetových obchodů s mobilními aplikacemi (Google Play či App Store). Před stažením věnujte aplikaci pozornost – čtěte recenze, zaměřte se na hodnocení a nebuďte mezi prvními, kdo ji stahuje.

Chraňte své přihlašovací údaje

Se svými přihlašovacími a osobními údaji zacházejte opatrně. Nikomu je nesdělujte a neukládejte je na počítačích ve veřejných sítích nebo ve škole. Upozornění! Banka vaše přihlašovací údaje nikdy nežádá a už vůbec ne telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím sociálních sítí!

PIN jako oko v hlavě

Je váš PIN datum narození nebo 1234? Rychle si ho změňte a zapamatujte. Pokud víte, že jste zapomnětliví a musíte si PIN schovat, nenechávejte ho v blízkosti platební karty a střežte ho jako oko v hlavě.

Mějte bezpečné heslo

Heslo by mělo být neodhadnutelné (NE vaše jméno apod.), silné (kombinace velkých i malých písmen a znaků), nezjistitelné (př. hackerský program zkouší slova ze slovníku) a především unikátní – nikdy nepoužívejte stejné heslo pro různé služby (př. sociální sítě, e-mail a bankovní účet)! Hesla s nikým nesdílejte a neukládejte je do prohlížeče. Pokud si je nezapamatujete, zapište si je, ale následně uložte na bezpečné místo (trezor)! Pokud je to možné, zvolte k účtům dvoufaktorové ověřování. Více o tom, jak na hesla, se dozvíte zde.

Pozor na neznámé přílohy

Neotvírejte e-maily ani přílohy od neznámých a podezřelých odesílatelů, neklikejte ani na žádné odkazy v těle těchto e-mailů. Vždy raději zkontrolujte e-mailovou adresu odesílatele a pravopis.

Nakupujte jen u prověřených on-line prodejců

Přes internet nakupujte jen u prověřených a důvěryhodných prodejců – orientujte se podle ikony zamknutého visacího zámku u URL adres jejich webu, musí být bez jakéhokoliv upozornění. To samé platí u přihlašování na jakýkoliv web, bank zejména! U soukromých inzerentů a méně známých prodejců čtěte recenze.

Čtěte upozornění banky

Nejen ty bankovní, ale také vašeho počítače. Pokud upozornění jen odkliknete, může vám např. uniknout zpráva z vaší banky o útocích hackerů. Věnujte jim tak pozornost a chraňte sebe i svůj účet.

Informujte banku

Pokud máte byť jen podezření, že se s vaším účtem děje něco podivného či špatného, kontaktujte svou banku. Přes infolinku vám zákaznická podpora dokáže zkontrolovat váš účet, zablokovat příkazy nebo ztracenou kartu.