Vandal poničil pietní místo i hrob Davida (†18): Šokovaná rodina prosí o pomoc.

David měl spoustu kamarádů a život před sebou. Miloval auta a to se mu stalo osudným. Před pěti lety se s kamarádem vyboural v autě. Seděl na místě spolujezdce a na následky zranění zemřel. Rodina mu na místě tragédie vytvořila pietní místo, kde na něj kamarádi často vzpomínali. Teď z toho nezbylo nic.

„Všechno je zničené, rozkopané, zlomený kříž opodál. Také na hřbitově rozbil vše, co šlo. Sošky andělů, vytrhal truhlíky, zničil květinovou výzdobu, rozházel lucerny. Autíčko od přátel je přeseknuté v půli, jako od sekery. Je mi z toho špatně,“ řekla nešťastná matka. Otřesný případ hyenismu prošetřuje policie. Podle Jiřiny Červenkové k ničení došlo v sobotu někdy po 15. hodině.

Ráda by, aby pachatel byl potrestán. „Je to čin vyšinutého člověka, nebo nějaká pomsta? Bojím se o své blízké, co když příště bude následovat podpálené auto? Ráda bych, aby ho policie dopadla. Proto prosím každého, kdo v sobotu odpoledne jel po silnici u Paštik nebo kolem hřbitova v Černívsku a někoho zahlédl nebo měl zapnutou kameru, aby se ozval mně nebo policii,“ požádala o pomoc nešťastná maminka.

Vandalství šetří policie

Přivolaní policisté vše na obou místech zdokumentovali. Také oni by uvítali jakoukoliv informaci, která by jim pomohla usvědčit pachatele. „Událost prověřujeme zatím jako přestupek proti majetku a občanskému soužití. Škoda je v řádech tisíců. V každém případě jde o amorální čin, který otřásl celou obcí. Pokud bude mít kdokoliv nějakou informaci, stačí zavolat na 158,“ vyzvala policistka Jaromíra Nováková.

David zemřel v prosinci roku 2017, když jeho nejlepší kamarád dostal za volantem smyk. Auto sjelo ze silnice a narazilo do stromu. „Bylo to v den Davídkových osmnáctých narozenin. Ani jsme mu nestihli popřát. Dárky jsme mu pak dali do hrobu,“ popsala nejhorší den svého života Jiřina Červenková. Místo, které tragickou událost připomínalo a v sobotu ho zničil vandal, hodlá rodina obnovit.