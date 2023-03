Podcast: Martina Kušnírová si hledala svatební šaty, když ji zavraždili. Kuciak byl výjimečný analytik

V únoru si lidé na Slovensku připomínali 5 let od vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, archeoložky Martiny Kušnírové. Do českých kin od 23. března vstupuje dokument Kuciak: Vražda novináře, v němž shrnují celý případ. Na tragickou událost zavzpomínala v Blesk Podcast investigativní novinářka Pavla Holcová.

Ve středu 21. února 2018 v západoslovenské obci Veľká Mača nedaleko Trnavy došlo k obří tragédii, která pohnula s celým Slovenskem. V malé obci byli zavraždění Ján Kuciak a Martina Kušnírová. Mladá žena měla na svém notebooku v prohlížeči otevřenou webovou stránku se svatebními šaty, když mezi dveřmi zastřelil Miroslav Marček dvěma ranami do srdce jejího snoubence. Poté bývalý profesionální voják zabil i Martinu Kušnírovou.

Vražda odstartovala celostátní protesty a vedla ke zvolení prezidentky Slovenska Zuzany Čaputové a nynější vlády v demisi, v níž byl přes rok do dubna 2021 premiér Igor Matovič (Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti). V nově uvedeném dokumentu provází diváky mj. šéfredaktorka webu investigace.cz Pavla Holcová, kterou ztráta jejich přátel otřásla.

„Volal mi tehdejší šéf Jána Kuciaka, že se stala strašná tragédie, a že si mám raději sednout. Já jsem si myslel, že někdo vydal kauzu, na které jsme několik let pracovali, dřív. Nebo to bude jiná hloupost, ale on mi řekl, že Jáno byl zavražděný, takže jsem si opravdu potřebovala sednout. Uplynula minimálně hodina, než mi reálně došlo, co se stalo,“ vracela se k těžkému okamžiku novinářka, která na tento dotaz nerada odpovídá.

S novinářem Jánem Kuciakem spolupracovala Holcová na několika kauzách a byl to její dobrý kontakt pro informace ze Slovenska. Její kolega zase dostával důležitá data od Holcové. „On byl opravdu výjimečný analytik a bohužel to občas znamenalo, že jeho texty byly k neučtení, protože byly hodně detailní a vlastně vyžadovaly velkou soustředěnost při čtení. Jeho editoři o něm v nadsázce říkali, že to byl úplně nejhorší novinář na světě. Při editaci jeho článku musel člověk nastudovat několik učebnic ekonomie, aby vůbec pochopil, o čem píše,“ vzpomínala s úsměvem novinářka.

Mafián Kočner

Právě novinářská práce postavená na faktech a důkazech byla dlouhodobě trnem v oku podnikateli Mariánovi Kočnerovi, který měl podle obžaloby oslovit svoji asistentku Alenu Zsuzsovou, aby za 50 tisíc euro nechala zavraždit Kuciaka. Speciální soud v roce 2020 nepravomocně rozhodl o vině vraha Miroslava Marčeka, jeho bratrance Tomáše Szabóa a zprostředkovatele vraždy Zoltána Andruska. Viny naopak zprostil Kočnera a Zsuzsovou.

Režisér Matt Sarnecki v novém dokumentu Kuciak: Vražda novináře rozplétá chapadla (nejen) slovenské mafie z cenné zahraniční perspektivy a s potřebným odstupem. Divákům přináší nikdy nezveřejněné záběry, málo známé informace a také autentické rozhovory s rodiči Jána a Martiny i s obhájcem hlavního obžalovaného podnikatele Mariána Kočnera.

„Marián Kočner je člověk, který, když to řeknu úplně jednoduše, nějakým způsobem asistoval u všech velkých kauz z posledních 30 let na Slovensku. Od únosu syna prezidenta, od schovávání lidí, kteří se ten únos snažili nějak objasnit, přes obsazení televize Markíza, přes podvody s DPH a koupil firmu od Andreje Babiše za jednu korunu. Bylo toho strašně moc,“ jmenovala část kauz kolem kontroverzního podnikatele, který byl odsouzený na 19 let vězení za padělání směnek.

Fico na vzestupu

Kočner byl blízkým spolupracovníkem bývalého premiéra Roberta Fica (SMER – sociálna demokracia), který kvůli demonstracím veřejnosti po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové 22. března 2018 z funkce odstoupil. Nyní ale opět nabývá jeho strana na popularitě, neboť podle lednového průzkumu agentury Polis Slovakia pro agenturu SITA by v parlamentních volbách zvítězil s 21 procenty hlasů.

Za nový vzestup kontroverzního politika podle Pavly Holcové mohou především chyby poslední vlády. „Současná vláda v demisi byla zvolená na základě veřejné poptávky po lynči starého systému. Toho zkorumpovaného systému, o kterém dokázali tak plamenně mluvit. Vládnoucí politici nicméně neměli co jiného nabídnout, neměli nějaký plán pro obnovu Slovenska. Kromě toho, že policie bude moci konečně vyšetřovat a uzavírat korupční kauzy. Problém je v tom, že oni teď říkají, že to je jejich zásluha, a že na Slovensku rozmetali mafie. Není to pravda a vůbec by takhle neměli mluvit,“ vyčítá končící vládě novinářka, podle níž za probíhající vyšetřování může samotné policie a aktivní občanská společnost na Slovensku. „To, že se politik neplete do vyšetřování, je norma, ne zásluha,“ řekla na závěr šéfredaktorka.

O jakou dojemnou vzpomínku na Jána Kuciaka se podělila, proč byla Martina Kušnírová pro Jánovu práci nesmírně důležitá a jak na ni působil Marian Kočner, prozradila Pavla Holcová v Blesk Podcast: