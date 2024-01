Při požáru restaurace v Liberci se zranilo 15 lidí! Svědci popsali výbuch a děsivá zranění

Při nočním požáru v restauraci v centru Liberce pod vlakovým nádražím bylo zraněno 15 lidí, z toho sedm vážně. Řekl to mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Hasiči požár rychle lokalizovali, v pondělí před 23:30 ohlásili likvidaci požáru. Svědci promluvili o závažných poraněních.

„Zasahujeme se zdravotnickou záchrannou službou a policií v centru Liberce pod vlakovým nádražím, kde byla nahlášena událost, při které došlo k požáru v jedné z hospod. Hasiči požár dvěma proudy velmi rychle lokalizovali,“ uvedli hasiči na síti X v pondělí ve 23:10.

Evakuováno bylo 30 lidí. V Krajské nemocnici v Liberci je 11 z 15 zraněných. Někteří byli popálení, další se nadýchali škodlivin. U jednoho byla nutná resuscitace, aktuálně v ohrožení života není nikdo. ČTK to řekl krajský mluvčí nemocnice Václav Řičář.

Nemocnice v Liberci kvůli přijetí většího počtu pacientů aktivovala takzvaný traumatologický plán. „Uvolnili jsme oba urgentní příjmy a aktivovali personál,“ řekl mluvčí nemocnice. Z 11 přijatých pacientů, kteří měli popáleniny či se nadýchali škodlivin, byl stav čtyř vážný. U jednoho byla nutná resuscitace. „Podle informací z noci není nikdo v akutním ohrožení života,“ dodal Řičář. Mluvčí nemocnice v Praze na Vinohradech Tereza Romanová ČTK potvrdila, že mají dva hospitalizované po tomto požáru. „Nemáme souhlas se zveřejňováním dalších informací,“ dodala.

Policie na síti X informovala o 15 zraněných, okolnosti celé události jsou předmětem vyšetřování, uvedla mluvčí bez bližších podrobností. Podle informací serveru iDNES.cz požár po konfliktu s obsluhou zapálil jeden z návštěvníků.

„Do herny prý přišel nějaký chlap, pohádal se s barmanem a řekl: Všichni tady chcípnete. Pak odešel, ale za chvíli se vrátil, přinesl zapálený kanystr a hodil ho dovnitř. Viděla jsem, jak jsou všichni popálení,“ řekla pro web žena, která měla v baru v inkriminovanou chvíli manžela.

„Nejdřív to jen hořelo, ale do tří vteřin to bouchlo jako granát. Všude byl oheň, kouř, nic jsme neviděli,“ uvedl pro Novinky.cz další z účastníků.

„Některé holky měly kůži úplně sloupnutou z obličeje i rukou. Nevypadaly vůbec dobře. Přeju si, aby to tak nebylo, ale obávám se, že pravděpodobně budou mít nějaké následky,“ řekl návštěvník baru.

„Vypadali jako škvarky. Byli celí od sazí, jako kdyby se právě protahovali komínem, kašlali a naříkali. O kus dál další člověk klečel, dusil se, naříkal a prosil o pomoc. Mezitím dorazili policisté, kteří mu pak pomáhali,“ dodal.

Policie nyní žádá veřejnost o pomoc při pátrání po pachateli. U sebe by mohl mít světlý plastový kanystr. Na webu policie o tom dnes informoval její regionální mluvčí Vojtěch Robovský. Policie se případem zabývá pro podezření ze zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení, zatím nikoho neobvinila.

Podle zjištění policie se hledaný muž pohyboval v okolí baru, který je nedaleko vlakového nádraží v ulici 1. máje a ve kterém začalo hořet v pondělí krátce před 22:00. „Muž byl vysoký 170 až 175 centimetrů, na sobě měl tmavou bundu a tmavé kalhoty. Na hlavě měl čepici s kšiltem. Měl dlouhé světlé vlasy a zřejmě krvácivé zranění ve tváři. V blízkosti baru se mohl pohybovat se světlým plastovým kanystrem,“ uvedl Robovský.

Policisté se domnívají, že by jim mohli pomoci nejen hosté baru, kteří v něm byli v podvečer či večer, ale i chodci, kteří kolem 22:00 procházeli rušnou ulicí 1. máje, či řidiči vozů vybavených palubními kamerami, kteří ulicí projížděli. „Veškeré okolnosti případu volejte na linku 158. Poskytnutá svědectví nám mohou výrazným způsobem dopomoci k objasnění celé události,“ dodal Robovský. Pokud se potvrdí mužova vina, hrozí mu až 15 let vězení.