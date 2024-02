Mrazivá tajemství přehrady Orlík! Nejenom orličtí vrazi se v nádrži zbavovali mrtvých těl

První oběť Orlických vrahů nalezli na dně přehrady zabalenou v pletivu. | archiv Blesku

V letech1991-1993 řádila v Praze organizovaná skupina ziskuchtivých zločinců, kteří kvůli výdělku neváhali zabíjet. Do gangu, který si později vysloužil přezdívku orličtí vrazi, patřil Karel Kopáč, Ludvík Černý, Vladimír Kuna, Petr Chodounský a Irena Meierová.

Členové vražedné skupiny během tří let shodili ze Žďákovského mostu do Orlické přehrady celkem tři těla svých obětí. Podnikatele Aleše K. zastřelili a zabaleného v pletivu hodili do nádrže. Těla Kosovce Leoreta L. a starožitníka Vlastimila H. dali dokonce do sudu, přičemž první z těchto obětí zalili louhem. Při převozu ale měli obavu, že směs vody a chemikálie vybouchne a proto u Vlastimila H. louh už znovu nepoužili.

V devadesátých letech policie nedisponovala tak dobrou potápěčskou technikou, aby bylo možné se na dno přehrady potopit. Nakonec pomohli ostravští báňští potápěči. Rozhovor s jedním z nich si můžete přečíst zde. I tak to ale dlouho vypadalo, že se ve vodě nic nenajde. Nakonec se ale podařilo najít všechny tři mrtvoly a krátce na to kriminalisté šílený gang dopadli.

Šílený případ zaujal dokonce režiséra Jiřího Svobodu, který na jeho motivy natočil známý film Sametoví vrazi. O celém komplikovaném vyšetřování pojednává také seriál České televize Devadesátky Petera Bebjaka.