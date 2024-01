Zpět

Podvodníkům zřejmě už nestačí vydávat se za vojáky či lékaře na zahraničních misích. Nově se do jejich záběru dostali pejskaři. Přes internet nabízejí žádané rasy, a to zcela zdarma. Zájemce má zaplatit pouze přepravu do místa bydliště.