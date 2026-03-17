Oblékl si hasičský zásahový oděv, posadil se do hasičského vozu a vyzkoušel si, co tato náročná profese obnáší. Každý okamžik si naplno užíval. „Jsem šťastný,“ řekl s dojetím muž s duší desetiletého chlapce, který hasiče miluje odmalička.

Jeho druhým velkým přáním jsou vojáci. „Snad se mi do padesátky podaří podívat na vojenskou základnu, sednout si do tanku a vidět armádu zblízka,“ svěřil se Tomáš se září v očích.

Po úraze zůstal Milan na vozíku: Po 15 letech vstal a došel do kina!

Dokázal to! Milan (34) došel do kina po svých. Na vozíku je 15 let. Velkou oporou mu byl trenér Pavel Šalitroš (31).

Osm operací srdce

Podle jeho maminky Marcely (66) prodělal před dvěma lety osm operací srdce. „Od té doby jsou pro něj vlastně každý den narozeniny,“ říká s úsměvem. Jako malý si neustále hrál s hasičskými auty a dodnes hasiče sleduje jak v televizi, tak na internetu. Právě proto bylo úterý pro jejího syna tak výjimečným dnem.

Paní Marcela má doma více postižených dětí, které si vzala do péče. Tvrdí, že život s nimi je mnohem veselejší než bez nich. „S manželem jsme jim řekli, že jsou naši asistenti – a podle toho je také odměňujeme. Díky tomu mají pocit důležitosti a vlastní hodnoty,“ popsala.

Jakub (30): Netoužím po sexu, ale po objetí! O životě s obrnou přednáší na školách

Jakub (30) rád navštěvuje ostravskou zoo.

Rodina společně se svými handicapovanými svěřenci cestuje po celé Evropě. „Každému bych doporučila mít takového člověka blízko sebe. Jejich bezprostřednost a radost ze života jsou neuvěřitelně nakažlivé,“ dodala paní Marcela na závěr.

VIDEO: Hasiči ze Závady na Opavsku baví svými tanečními kreacemi. (únor 2026)

Video
Video se připravuje ...

Hasiči ze Závady na Opavsku baví svými tanečními kreacemi. (únor 2026) SDH Závada

Fotogalerie
10 fotografií
Tomášovi se v den jeho 43. narozenin splnil velký sen - na chvíli se stal hasičem.
Autor: Blesk:Jana Gartnerová