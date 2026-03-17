Oblékl si hasičský zásahový oděv, posadil se do hasičského vozu a vyzkoušel si, co tato náročná profese obnáší. Každý okamžik si naplno užíval. „Jsem šťastný,“ řekl s dojetím muž s duší desetiletého chlapce, který hasiče miluje odmalička.
Jeho druhým velkým přáním jsou vojáci. „Snad se mi do padesátky podaří podívat na vojenskou základnu, sednout si do tanku a vidět armádu zblízka,“ svěřil se Tomáš se září v očích.
Osm operací srdce
Podle jeho maminky Marcely (66) prodělal před dvěma lety osm operací srdce. „Od té doby jsou pro něj vlastně každý den narozeniny,“ říká s úsměvem. Jako malý si neustále hrál s hasičskými auty a dodnes hasiče sleduje jak v televizi, tak na internetu. Právě proto bylo úterý pro jejího syna tak výjimečným dnem.
Paní Marcela má doma více postižených dětí, které si vzala do péče. Tvrdí, že život s nimi je mnohem veselejší než bez nich. „S manželem jsme jim řekli, že jsou naši asistenti – a podle toho je také odměňujeme. Díky tomu mají pocit důležitosti a vlastní hodnoty,“ popsala.
Rodina společně se svými handicapovanými svěřenci cestuje po celé Evropě. „Každému bych doporučila mít takového člověka blízko sebe. Jejich bezprostřednost a radost ze života jsou neuvěřitelně nakažlivé,“ dodala paní Marcela na závěr.
VIDEO: Hasiči ze Závady na Opavsku baví svými tanečními kreacemi. (únor 2026)
