V očích měla strach, stud a beznaděj. Celý život si poctivě budovala své malé jistoty. Kvůli zdravotním problémům se však dostala dluhové pasti, ztratila bydlení a její děti skočily v dětském domově.
Během krátké chvíle se jí zhroutil svět. Každý den v azylovém domě pak znamenal malý, ale důležitý krok vpřed. „Učila se znovu mluvit s jistotou, trpělivě docházela na logopedii a s podporou pracovníků se snažila uvěřit, že i její hlas má stále svou hodnotu,“ popsali zaměstnanci azylového domova pro ženy.
„Už jsem nevěděla kudy kam.“ Jana napsala české firmě dojemné poděkování. Její příběh může pomoci i vám
Pracovala na sobě
Znovu se učila psát, pamatovat si, pracovat rukama i myslet dopředu. Každý den posilovala svou samostatnost. Sociální pracovník ji doprovázel na úřady i k lékařům. Společně se jim podařilo vyřídit invalidní důchod, jelikož její tělo už návrat do práce nezvládalo.
V srdci nosila žena tichou naději, že jednou znovu otevře dveře vlastního bytu. „Obrovskou motivací pro ni byly děti. Pouto s nimi nikdy nepřerušila. Není mnoho klientů, kteří by měli tak silnou vůli na sobě pracovat, jako ona. Ryzí charakter,“ uvedla vedoucí střediska Sára FM Jana Doricová.
Zvítězila a žije dál
A pak se to stalo. Po měsících papírování, čekání a drobných vítězství získala nájemní bydlení. Vlastní klíče. Vlastní prostor. Začala splácet dluhy a opřela se o pravidelný příjem.
„Její příběh není pohádkou bez bolesti. Je to lidský příběh o pádu, trpělivosti a návratu. O ženě, která ztratila téměř všechno, a přesto dokázala znovu najít cestu k životu, na jaký byla zvyklá,“ dodali zaměstnanci zařízení.
I když jizvy zůstávají, dnes už paní Vlaďka ví, že domov se dá znovu vybudovat. „Žen, kterým se podaří od nás odejít zpět do běžného života, je zhruba padesát procent. Ostatní se přesunou do jiných zařízení, nebo o nich už další informace nemáme,“ doplnila Doricová.
