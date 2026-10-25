V Jubilejní Masarykově mateřské školce umožní rodičům na chvíli vypnout. Ratolesti si vezmou po setmění pod svá křídla učitelky a zabaví je pohádkami a hrami v místě, kde to děti znají. Nemusí je tak chodit hlídat žádná cizí teta.
„Projekt nazvaný Školka po setmění je zkušební. Večerní hlídání bude zatím jednou měsíčně a první vychází na 16. listopadu. Rodiče přivedou děti v 16 hodin a vyzvednou si je ve 20 hodin,“ uvedla zástupkyně ředitele Lucie Pravda.
Ve školce bude veselo
Žádné nudné čekání na rodiče. Na děti ve školce po večerce čeká zábava, která se ponese v duchu oblíbených českých pohádek, na kterých vyrůstaly celé generace, například Maková panenka, Pejsek a kočička nebo Rákosníček.
„Budeme zpívat, tančit, povídat si nebo společně chystat večeři,“ doplnila autorka nápadu. Uvidíme, jaký bude ohlas
Večerní provoz je určen maximálně pro15 dětí, už je jich přihlášeno dvanáct. Podle zástupkyně ředitelky se uvidí, jak se školka po setmění osvědčí a zda třeba v dalším školním roce nepřidají jeden dva dny v měsíci navíc.
V Plzni je to také
I v Plzni p vznikl projekt večerní školky, která se otevírá jednou za měsíc. Děti čeká zábavný program ve známém prostředí a rodiče mohou volný večer využít podle svého.
„Je to zejména fantastické pro ty rodiče, kteří tady nemají babičky, nemají je k ruce, a někteří řeknou, že po třech čtyřech letech je to první večer, který tráví opravdu spolu,“ řekla pro tn.cz ředitelka 54. mateřské školy Lenka Kocumová.
Celotýdenní jesle
Před 80 lety nemysleli na randění, ale na práci. V komunistickém Československu byly v 50. letech 20. století zřizovány celotýdenní jesle a školky pro prcky od několika měsíců do tří let, aby se mámy mohly zapojit do pracovního procesu.
Již v průběhu 60. let zařízení začala být odborníky kritizována kvůli vážným psychickým důsledkům, citové deprivaci a strádání dětí oddělených od rodiny. Podobně byly „zaříznuty" i celotýdenní mateřinky. Přesto i dnes je možné internátní školku využít, např. pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami nebo při specifických sociálních situacích v rodinách.
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