Třinec už odpočítává dny, kdy kotva dorazí a stane se dominantou náměstí i symbolem oslav 95 let od jeho povýšení na město. V Třinci už se nemluví o ničem jiném, lidé odpočítávají dny.

Stejnojmenná loď byla kdysi součástí slavné flotily Československé námořní plavby. I stát bez moře měl lodě, které křižovaly oceány. A nebylo jich málo. Šlo dokonce o druhou největší flotilu vnitrozemského státu na světě! Tisíce námořníků, stovky cest, světové přístavy od Evropy po Ameriku.

Sago baba odtajněna! Slavný sochař prozradil příběh třinecké ikony

Sochař Kurt Gebauer (83) při odhalení pamětní cedule k jeho soše Bohyně hor, symbolu Těšínska a Moravskoslezského kraje.

Příběh hrdosti

Dnes loď stále pluje, jen pod jiným jménem. V Rotterdamu kotví jako Marcor Bulk. Právě odsud se ale podařilo zachránit jeden z největších symbolů její historie: Masivní kotvu, která držela loď pevně na místě v přístavech po celém světě.

„Pro město má návrat kotvy mimořádný význam. Nejde jen o kus železa. Jde o příběh lidí, odvahy, práce a hrdosti. O dobu, kdy jméno města znělo na mořích daleko za hranicemi republiky,“ řekla primátorka Věra Palkovská.

Závan starých časů: Lidé uchránili výkup lahví, klepače i telefonní budku

Prodejna potravin na frenštátském náměstí má výkup lahví pěkně postaru.

Příští týden se zástupci města vydají do Nymburka, aby kotvu oficiálně přivítali a symbolicky zahájili její návrat do Třince.

Vděčí za to především Námořnímu muzeum ČR, nadšencům a partnerům projektu Třinec jede domů. Zapojilo se také město a Moravskoslezský kraj, bez jejichž spolupráce a finanční podpory by se tahle záchrana historie nepovedla.

VIDEO: Do Olše v Třinci vypustili vodní prasátka neboli jelce tlouště. (březen 2025)

Video
Video se připravuje ...

Do Olše v Třinci vypustili vodní prasátka neboli jelce tlouště. Jana Gartnerová

Fotogalerie
11 fotografií
Kotva zaoceánské lodi Třinec je už v Nymburku. Brzo zakotví na třineckém náměstí.
Kotva zaoceánské lodi Třinec je už v Nymburku. Brzo zakotví na třineckém náměstí.
Autor: město Třinec