Třinec už odpočítává dny, kdy kotva dorazí a stane se dominantou náměstí i symbolem oslav 95 let od jeho povýšení na město. V Třinci už se nemluví o ničem jiném, lidé odpočítávají dny.
Stejnojmenná loď byla kdysi součástí slavné flotily Československé námořní plavby. I stát bez moře měl lodě, které křižovaly oceány. A nebylo jich málo. Šlo dokonce o druhou největší flotilu vnitrozemského státu na světě! Tisíce námořníků, stovky cest, světové přístavy od Evropy po Ameriku.
Příběh hrdosti
Dnes loď stále pluje, jen pod jiným jménem. V Rotterdamu kotví jako Marcor Bulk. Právě odsud se ale podařilo zachránit jeden z největších symbolů její historie: Masivní kotvu, která držela loď pevně na místě v přístavech po celém světě.
„Pro město má návrat kotvy mimořádný význam. Nejde jen o kus železa. Jde o příběh lidí, odvahy, práce a hrdosti. O dobu, kdy jméno města znělo na mořích daleko za hranicemi republiky,“ řekla primátorka Věra Palkovská.
Příští týden se zástupci města vydají do Nymburka, aby kotvu oficiálně přivítali a symbolicky zahájili její návrat do Třince.
Vděčí za to především Námořnímu muzeum ČR, nadšencům a partnerům projektu Třinec jede domů. Zapojilo se také město a Moravskoslezský kraj, bez jejichž spolupráce a finanční podpory by se tahle záchrana historie nepovedla.
