Podle svědků měl jeden školák na krku červené šrámy od škrcení a jde prý o stejného muže bez domova, který nedávno zaútočil na kluka o berlích. Tomu pomohli kolemjdoucí.
Mluvčí policie Daniela Vlčková incident potvrdila s tím, že bezdomovec měl nezletilého chlapce držet za oblečení. „Hrubým chováním dospělého muže se zabýváme,“ sdělila Vlčková.
VIDEO: Opilá matka (3,1 promile) vezla v mrazu miminko! Zasáhli strážníci.
Opilá matka (3,1 promile) vezla v mrazu miminko! Zasáhli strážníci. Facebook/Městká policie Šumperk