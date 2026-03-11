Podle svědků měl jeden školák na krku červené šrámy od škrcení a jde prý o stejného muže bez domova, který nedávno zaútočil na kluka o berlích. Tomu pomohli kolemjdoucí.

Osamělá holčička v pyžámku a bačkůrkách na sídlišti v Ústí: Chtěla za kamarádkou ze školky

Policie v Ústí nad Labem našla ztracenou holčičku

Mluvčí policie Daniela Vlčková incident potvrdila s tím, že bezdomovec měl nezletilého chlapce držet za oblečení. „Hrubým chováním dospělého muže se zabýváme,“ sdělila Vlčková.

