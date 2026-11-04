Mezi nimi je i Vladimír Přibyl (†46) z Oder, který zahynul 17. listopadu 2025. „Byl dobrodruh s veselou a přátelskou povahou, který už nějaký čas žil na Ukrajině,“ stojí u jeho jména. Než se stal obětí dronového útoku, natáčel pod přezdívkou Vlad Bumer videa z válečné zóny a zveřejňoval je na sociálních sítích.
Dalšími dobrovolníky, kteří se už domů nevrátí, jsou Tomáš Zavázal řečený Sparta (†32), Martin Krejčí s přezdívkou Taylor (†38), Michal Janík neboli Španěl (†42), Karel Kučera alias Charlie Czech (†23) a Jiří Kotrla s přezdívkou Mauz (†27).
„Chtěli jsme vzdát úctu rodinám padlých Čechů a připomenout jejich odkaz – snahu udělat něco víc, aby se na něj nezapomnělo,“ uvedl spoluautor výstavy Jiří Linka z organizace Vlny solidarity.
Podle něj neexistují přesná čísla, kolik našinců na Ukrajině bojuje a kolik se jich už domů nevrátí. Mnozí jsou vedeni jako nezvěstní v boji, protože jejich těla zůstala na okupovaném území. Výstava tu potrvá do 20. listopadu.
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