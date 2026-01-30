Nehoda se stala krátce před druhou hodinou ranní na 47. kilometru dálnice D48 ve směru na Český Těšín. „V dodávkovém vozidle cestovalo devět osob, z nichž tři museli hasiči vyprostit. Jednalo se o řidiče a dva spolujezdce na předních sedadlech. K tomu bylo nutné použít hydraulické vyprošťovací nástroje,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Všichni zranění při vědomí a mimo přímé ohrožení života. Utrpěli především poranění končetin, dva měli zraněnou hlavu a jeden z mužů hrudník a pánev. Pět zraněných záchranáři přepravili na urgentní příjem frýdecko-místecké nemocnice, další do nemocnic v Ostravě. Hasiči se po došetření nehody policií postarali ještě o úklid vozovky, která byla zhruba 20 minut zavřená.
