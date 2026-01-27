„Během pouhých třinácti minut jsme zaznamenali kumulaci čtyř vážných případů, k nimž bylo nutno vyslat posádky záchranné služby. Na tamní základně byly v té době k dispozici pouze dva týmy záchranářů, protože posádka rendez-vous právě zasahovala u ženy se zástavou oběhu ve Václavovicích,“ popsal náročné momenty mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Pracovníci operačního střediska však museli zajistit poskytnutí neodkladné péče ve všech čtyřech nahlášených případech, a to i přes aktuálně nedostatečný počet záchranářů a techniky.
Bezvědomí, podchlazení i infartk
Po půl čtvrté vyjížděl tým z Frýdku-Místku, spolu se záchranářským vrtulníkem, ke starší ženě v bezvědomí. O pouhé dvě minuty později bylo potřeba poslat záchranáře k podchlazenému muži k řece Ostravici.
O další minutu později záchranáři zaznamenali dopravní nehodu, při níž automobil narazil do kočárku. „Pětiměsíční děťátko bylo po vyšetření a poskytnutí potřebné péče přepraveno ve stabilizovaném stavu do ostravské fakultní nemocnice,“ řekl Humpl.
Posledním výjezdem v krátkém čase bylo urgentní přeložení pacienta s akutním srdečním infarktem z frýdecko-místecké nemocnice do kardiologického centra Městské nemocnice Ostrava. Pro něj ale nakonec dojela posádka z Ostravy.
„Činnost našich operátorů není na místě událostí vidět. Bez jejich práce by však nebylo možné požadavky na zásahovou činnost zvládat. V podobných velmi náročných situacích jsou jejich rychlý úsudek, výborná schopnost koordinace a vysoká míra flexibility nezbytnými předpoklady pro včasné a účinné poskytnutí neodkladné péče,“ pochválil kolegy mluvčí Humpl.
