Její noční můrou se stal David A. (33). Po jeho útoku na grilovačce 24. října 2024 jí zůstala znetvořená půlka trupu, obličej a znehybněné ruce. Pyroman a deviant, který ohněm lidem škodil opakovaně, za to dostal zatím nepravomocně 24 let vězení, proti rozsudku se totiž odvolal.
„Viděla jsem ho toho dne poprvé. Přítel ho přivedl, že si posedí. On si přivedl psa bojové rasy a dal mu zahryznout naše králíčky. Poté podpálil králíkárnu. Hasila jsem, a v tom polil mě hořlavinou a škrtnul. Probudila jsem se až za čtyři měsíce,“ popsala hrůznou událost Milada Krčmová.
Milada Krčmová (53) z Frýdku-Místku je po útoku pyromana těžce popálená. Stát jí nechce přiznat invalidní důchod. (leden 2026) Karel Janeček
Šílená zranění
Požárem přišla na čas o vlasy. Nemůže hýbat krkem ani hlavou. Popálená je na 50% těla. Shořela jí také ňadra a má nehybné ruce. Levou na 100 a pravou na 80 %. „Přesto jsem podle posudkových lékařů zcela zdravá a mám si hledat práci. Rozhodli samozvaně, aniž mě kdy viděli,“ diví se Krčmová.
O invalidní důchod žádala dvakrát. „Dvakrát mi ho i zamítli, prý si mám hledat práci. Vyučená jsem jako švadlena, jehlu ani látku v rukách neudržím. A ani to koště, kdybych chtěla být uklízečkou,“ uvedla.
Odškodné 50 tisíc?
Nedá se doufat, že by kdy od kriminálníka Anderky získala Milada Krčmová jakékoliv odškodné. „Stát mi přispěl 50 tisíci odškodného. Šly na kauci na byt, na dva nájmy, část vybavení a bylo po penězích,“ řekla.
Vedena je na Úřadu práce jak uchazeč o zaměstnání a pobírá 12 230 korun. Z toho platí nájem pokojíčku v ubytovně 9 800 korun. Zbývá jí 2 430 korun, celý měsíc musí vydržet se zhruba 80 korunami na den a nemá tak pořádně ani na jídlo či na léky.
Pomůže někdo?
„Nikdy bych si nepomyslela, že když si celý život platím poctivě daně a odvody, že nebudu mít na nic nárok, i když jsem se stala obětí krutého zločinu. To se zdá, že nikoho nezajímá. Vždyť já tu v 53 letech umírám zaživa a nikoho to nezajímá. Umí někdo pomoct? Třeba prezident či premiér?“ rozplakala se nešťastná žena.
Právník radí: Další vyšetření
Blesk.cz oslovil renomovaného advokáta Jana Černého s dotazem, co by mohla paní Milada dělat: „Záleží na ošetřujících lékařích, jak kvalitně vystaví zprávu. Ten posudkový se řídí podle popisu indispozice. Měl jsem případ, kdy první žádost byla zamítnuta, pacientův stav se neměnil, ale odborný lékař sepsal zprávu podrobnější, načež bylo žádosti vyhověno.“ Podobný postup by poradil i zde.
Ministerstvo práce a sociálních věcí se do uzávěrky k problému paní Milady nijak nevyjádřilo.