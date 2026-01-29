Drama se odehrálo před dvěma lety. Mohamed Guesmi se na ulici v Brně dostal s Bohumilem P. do slovní rozepře. Následně Mohamed svého soka napadl, povalil ho na zem a tahal po chodníku směrem k silnici. Když se napadený pokusil vstát, dostal pěstí do hlavy.
Mnoho zranění
„Poškozeného pak kopal do hlavy a dupal mu po ní, a to i v době, kdy se už ani nehýbal,“ upozornil soudce Dan Krátký. Bohumil P. kvůli tomu utrpěl řadu zranění.
„Utrpěl tržnou ránu v obličeji, zlomeninu nosních kůstek, otoky a podlitiny kolem očí, další zhmožděniny a oděrky a lehké poranění mozku,“ udělal výčet zranění soudní znalec z oboru zdravotnictví.
Jen podmínka
Ten navíc zdůraznil: „Vzhledem k intenzitě útoku nedošlo jen náhodou k mnohem závažnějším poraněním hlavy, která by mohla mít dlouhodobé nebo trvalé následky.“
Agresivnímu cizinci hrozilo, že se jen tak na svobodu nepodívá. Městský soud v Brně, byl ale benevolentní a uložil mu jen podmíněný trest. Pokud tedy Mohamed Guesmi v nejbližších 4,5 letech podobně nezmlátí někoho, nemusí vůbec do vězení.
71 tisíc mu bylo moc
U krajského soudu se kupodivu neřešila případná změna podmíněného trestu na nepodmíněný. Odvolal se totiž pouze obžalovaný. Nesouhlasil s tím, že měl napadenému uhradit bolestné a nemajetkovou újmu ve výši přibližně 71 tisíc. Krajský soud tak neměl možnost poslat agresora do vězení.
„Můj klient nesouhlasí s náhradou za bolest břicha. Ta byla pouze subjektivní. Nešla stanovit podle tabulek, jak u ostatních zranění. Žádáme proto, aby byla tato částka snížena na 57 716 korun,“ řekla u krajského soudu jeho právní zástupkyně. Ta navíc zpochybnila i délku pracovní neschopnosti napadeného v délce trvání 3,5 měsíce.
VIDEO: Brutální napadení ženy v Jablonci nad Nisou.
Brutální napadení ženy v Jablonci nad Nisou. Se svolením autora