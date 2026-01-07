Zdeněk je jednou z osmi tváří výstavy pacientské organizace Popálky, která bude putovat po českých nemocnicích. „Zapojil jsem se rád, protože Popálky mi hodně pomohly,“ svěřil se otec tří dcer.
Na osudný okamžik, který mu změnil život, nerad vzpomíná. „Měl jsem štěstí v neštěstí, protože jsem se dostal mezi super lidi v nemocnici. Jsem přitom samorost, bojoval jsem se po té nehodě především sám se sebou,“ přemítá.
Tři dcery velkou oporou
Kromě lékařů a Popálek se mohl opřít právě o své tři dcery ve věku 16, 26 a 27 let. „Ta nejstarší se o mě skvěle starala. I kvůli holkám jsem se se vším vyrovnal,“ tvrdí Zdeněk, který se vrátil i ke své největší vášni. Tou jsou vyjížďky na kole.
Přiznává, že první měsíce, kdy mu specialisté postupně vráceli tvář, byly krušné. „Chodím rád mezi lidi, tak jsem testoval reakce na můj nový obličej. Občas to zabolelo, ale i potěšilo. Spousta lidí mi totiž řekla, že mi drží palce."
Zdeněk (50) málem uhořel v autě, přišel o obličej: Teď je tváří výstavy Popálek (leden 2026)
Druhou šanci žít si Zdeněk dnes považuje. „Dřív bylo jen já, já, já. Teď pomáhám Popálkám a těm, kdo prožijí něco podobného, chci říct: Začněte o tom mluvit, vystupovat na veřejnosti, nebojte se toho. Jediný rozdíl oproti ostatním je, že prostě jen jinak vypadáme," podtrhl Zdeněk.
Zlaté ruce v Brně
Zdeňkovi postupně rekonstruovali tvář specialisté z Kliniky popálenin a plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici Brno. Ročně je na klinice hospitalizováno kolem 350 pacientů s čerstvými popáleninami z jižní Moravy a dalších spádových oblastí.
Od roku 2026 tady budou díky robotické rehabilitaci, virtuální realitě a moderním laserovým systémům poskytovat nejmodernější léčbu popáleninových jizev v Česku.
Jizvy – začátek nového příběhu
Výstava s popisem osudů osmi vážně popálených pacientů je dílem Fakultní nemocnice Brno a pacientské organizace Popálky. Z Brna se postupně vydá po českých a moravských nemocnicích. „Symbolicky zahajujeme v Brně, kde Popálky vznikly a kde byli léčeni lidé, jejichž příběhy výstava vypráví,“ řekla ředitelka Popálek Jana Lacinová. Sama byla ve 13 letech popálena elektrickým proudem na 60 procentech těla.