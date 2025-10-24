Stoupající hladina alkoholu u pěti účastníků zahradního dýchánku u jednoho probudila temné myšlenky. Nejprve s kamarádem předhodili králíky jeho staffordovi. Pes zakousl tři nebo čtyři. David A. pak králíkárnu polil benzínem a zapálil.
Zatímco majitel neprotestoval, neboť úplně namol u stolu v altánu „vytuhl“, jeho družka Milada (52) se na Davida A. obořila. Schytala za to sprchu benzínu! „To přiznávám. Chtěl jsem prostě, aby už konečně zmlkla,“ řekl u soudu žalovaný muž.
Zapálení ženy popřel
Poté nastalo drama. David A. měl o pár minut později k ženě dojít do altánu, beze slova si k ní sednout a škrtnout zapalovačem!
To muž až do vynesení rozsudku odmítal. Když se žena ocitla v plamenech, byl si prý odskočit. „Nevím, proč hořela, kdo ji zapálil, nevím jak. Možná, když si zapálila cigaretu,“ tvrdil David A.
Jenže soud měl opačný názor. To, že zapalovačem škrtal právě David A. podle něj potvrdily výpovědi svědků i znalecké pokusy. Jediný z účastníků párty se choval agresivně a podivně. Odborníci zkoušeli co vlastně mohlo benzínem nasáklé oblečení Milady vznítit. Vyloučili, že se tak mohlo stát od cigarety.
Trvalé následky
Milada útok přežila, ale má trvalé následky. Přežila díky reakci jednoho z účastníků, který ji hasil vodou a následným zásahům záchranářů a lékařů. Utrpěla popáleniny na polovině svého těla, hlavně na hlavě, krku a hrudníku.
„Mám dodnes problémy i s rukama. Nemůžu už šít, což byla moje záliba. Přišla jsem o domluvenou práci,“ řekla před prvním soudním jednáním. Davida A. před útokem viděla poprvé. „A už ho doufám nikdy neuvidím,“ hlesla.
Už dříve podpálil člověka!
Nebezpečný kriminálník má násilí zřejmě v sobě. Navíc si podezřele libuje v ohni. Už dříve zaútočil na jiného člověka a zapálil ho, když ležel v bezvědomí na chodbě domu. Po odpykání čtyřletého trestu byl u soudu opět, za loupež.
Znalci sice Davidovi A. pyromanii neprokázali, ale v jeho počítači se našly fotky a videa požárů a v historii vyhledávače měl mimo jiné zadáno heslo „oheň, obrázky“.
Náprava takřka nemožná
Soud konstatoval, že David A. je pro společnost nebezpečný . Znalci u něj zjistili poruchu osobnosti a téměř vyloučili jeho možnou nápravu. Čin má za mimořádně brutální a způsobil napadené Miladě muka na hranici snesitelnosti.
„Nenacházíme jedinou polehčující okolnost. Jsou splněny podmínky pro uložení výjimečného trestu,“ řekl předseda senátu Daniel Hřivňacký.
David A. dostal za pokus o vraždu 24 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Doživotí se vyhnul těsně, hlavně proto, že oběť přežila. Muž se na místě odvolal.
