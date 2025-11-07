„Obviněna je z vraždy a z pokusu o vraždu, z ohrožení pod vlivem návykové látky a z poškození cizí věci. Soud ji poslal do vazby,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Vzhledem ke smrtelnému následku pro malé dítě je pravděpodobná změna právní kvalifikace. Ženě tak může hrozit 20 let i výjimečný trest.
Tragédie se stala 20. října kolem půl šesté večer na silnici s mírnými zatáčkami z Plzně do Písku u obce Seč. Řidička sedla do peugeotu a rozjela se směrem od Plzně. Najednou vyjela do protisměru, kde se čelně střetla s dodávkou Peugeot Boxer, kterou řídil muž (28).
Zfetovaná a opilá
„Řidička i její osmiletá pasažérka, stejně jako řidič druhého vozu a jeho spolujezdec utrpěli při nehodě zranění,“ uvedla po nehodě policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Druhý den po nehodě však přišla ale smutná zpráva. Dívenka svým zraněním podlehla. „Bohužel musíme konstatovat, že holčička zemřela. Případem se i nadále zabývají krajští kriminalisté,“ potvrdila v úterý v poledne policejní mluvčí Pavla Burešová.
Řidička se podrobila dechové zkoušce s pozitivním výsledkem 1,8 promile alkoholu. „Pozitivně reagoval také orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek, konkrétně na pervitin,“ dodala policistka.
Šílené podmínky
Dívka žila v naprosto neutěšených podmínkách. Podle svědků byla její matka psychicky labilní delší dobu, o sebevraždu se pokusila několikrát, pobývala i v psychiatrické léčebně. Svůj život dobrovolně ukončil i partner ženy. „Rozešla se s ním, neunesl to a skočil pod vlak,“ uvedla pro novinky.cz jedna ze sousedek z domu, kde bydleli.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 111 Linka bezpečí. Služby jsou poskytovány nonstop.