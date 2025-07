Muž čelil u soudu obžalobě z ublížení na zdraví, výtržnictví a z násilí proti skupině a jednotlivci. Soud ho uznal vinným z výtržnictví a uložil mu půlroční trest vězení s podmíněným odkladem na 1,5 roku.

Zdeněk H. jel s vozem, za kterým měl přívěs, uklidit svou atrakci. „Seděly na obrubníku, měly nohy strčené do cesty,“ řekl Zdeněk H.

„Když zjistil, že jsou z Ukrajiny, začal jim nadávat ukrajinské sv*ně. Přišel k Tatjaně T. (45) a třikrát ji udeřil otevřenou dlaní do obličeje. Odstrčila ho, nastoupila do jeho auta a chtěla vzít klíčky od zapalování. Tahal ji za vlasy. Druhá žena, Liliane K. (35), ho praštila rukou do zad a krku. Obviněný ji dvakrát udeřil pěstí do obličeje, upadla a zůstala bezvládně ležet,“ uvedla státní zástupkyně Marie Čechová.

U soudu vinu odmítl

Zdeněk H. u soudu vinu odmítl. „Pohádal jsem se s nimi. Začalo i pošťuchování. Jedna z žen mi sedla do auta. Myslel jsem si, že mi ho chce ukrást. Snažil jsem se ji dostat ven. Neudeřil jsem ji. Žádnou ženu jsem nenakopl, to zásadně odmítám, tyto věci jsou mi odporné. S Ukrajinci jako s národem žádný problém nemám. Mám mezi nimi i přátele,“ řekl Zdeněk H.

Rozpory ve výpovědích

Soud dospěl k závěru, že nebylo možné bez pochybností odsoudit muže i za způsobení zranění jedné z žen. „Neprokázalo se, že by se dopustil násilí vůči cizinkám kvůli jejich ukrajinské národnosti,“ uvedla soudkyně.

„Soud má pochybnosti o jejich specifické věrohodnosti. Ve výpovědích byly rozpory,“ uvedla soudkyně o poškozených Ukrajinkách. S případnými nároky na náhradu škody za majetkovou či nemajetkovou újmu odkázala poškozené k občanskoprávnímu soudu.

Rozsudek není pravomocný, obžaloba i Zdeněk H. i se ponechali lhůtu na rozmyšlenou pro případné odvolání.

VIDEO: Agresivní zákazník napadl prodavačku. Vyrazil ji zuby. (duben 2025)

Video Video se připravuje ... Agresivní zákazník napadl prodavačku. Vyrazil ji zuby. Policie ČR