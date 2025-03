Za vyhrožování a výtržnictví se ocitne opět před soudem Lukáš S. (47), samozvaný vůdce náboženské skupiny Život v srdci z Plas na Plzeňsku. Žene ho tam státní zástupkyně za napadení muže a také vyhrožování předsedkyni přestupkové komise. JIž dříve se zodpovídal z pěti přečinů.

Obžaloba už dorazila k Okresnímu soudu Plzeň – sever. „Mám teď lhůtu na prostudování spisu,“ potvrdil soudce Radek Vydra.

Muž před časem vstoupil na pozemek u domu, který nese název Ohnivý drak, kde společenství žije. Se zlou se potázal! Lukáš S. společně s ostatními jej vytlačili za vrátka a tam jej vůdce skupiny, který se označuje, jako Bůh Šašek začal bít klackem hlava nehlava.

Guru z Plas má problém: Obžaloba z pěti trestných činů

„Tumáš, ty s*ině jedna, jak se to chováš. Vypadni a už se tady neukazuj,“ pokřikuje při tom na něj na videu, které už ale není dostupné. Napadený schytal několik ran přes záda, zadek a nohy.

Lukáš S. měl také vyhrožovat fyzickou újmou šéfce přestupkové komise v Plasích kvůli pokutě. Za oba dva skutky žádá žalobce podmínku.

Sektář Marian z Plas popsal, jak po smrti partnerky (†42) vídá dceru (5 měs.): Na úřadě a nesmí s ní ani na…

Tragédie při porodu

Společenství na sebe upozornilo tragickým zářijovým porodem jedné ze svých členek. Ta jej nepřežila, novorozenou dceru se podařilo lékařům zachránit a vyrůstá u pěstounů. Její otec u soudu o svěření do péče neuspěl.

„Jsem si vědoma toho, že otec je první osobou, která by měla zajišťovat péči o nezletilé dítě. Opatrovnický soud dokáže pochopit, když rodič žije alternativním způsobem života, ale nesmí to být natolik odlišný, že by to nebylo v zájmu dítěte. Dítě musí žít v prostředí, kde je i řádné psychické vybavení,“ řekla soudkyně Kateřina Tomanová.

Společenství například v únoru řešilo nedoplatky za vodu a elektřinu v řádech několika tisíců. Muži totiž až na občasné brigády otce holčičky nepracují.

VIDEO: Vůdce sekty Život v srdci Lukáš S. o domácím porodu, který v Plasech skončil smrtí rodičky. Holčička přežila.

Video Video se připravuje ... Vůdce sekty Život v srdci Lukáš S. o domácím porodu, který v Plasech skončil smrtí rodičky. Holčička přežila. Blesk