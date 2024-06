Když skončila večer pouť, Zdeněk H., majitel jednoho z kolotočů, jel s vozem, za kterým měl přívěs uklidit svou atrakci. „Seděly na obrubníku, měly nohy strčené do cesty a popíjely alkohol. Vystoupil jsem z auta a chtěl jsem po nich, aby uhnuly,“ řekl Zdeněk H.

„Když zjistil, že jsou z Ukrajiny, začal jim sprostě nadávat ukrajinské sv*ně. Přišel k Tatjaně T. (45) a třikrát jí bezdůvodně udeřil otevřenou dlaní do obličeje. Odstrčila ho, nastoupila do jeho auta a chtěla vzít klíčky od zapalování. Tahal ji za vlasy a snažil se ji vytáhnout z auta,“ uvedla státní zástupkyně Marie Čechová.

Bezvládně na zemi

Druhá žena, Lilia K. (35), měla do incidentu také zasáhnout. „Zezadu ho chytila za oděv, praštila ho rukou do zad a krku. Obviněný na to reagoval tak, že ji dvakrát udeřil pěstí do obličeje, upadla na trávník a zůstala bezvládně ležet,“ uvedla Čechová. Žena utrpěla zranění v obličeji. Sanitka ji převezla do nemocnice, kde ji operovali.

Vinu odmítá

Zdeněk H. vinu u soudu odmítl. „Pohádal jsem se s nimi. S Ukrajinci jako s národem žádný problém nemám. Mám mezi nimi i přátele. Začalo i pošťuchování. Jedna z žen mi sedla do auta. Myslel jsem si, že mi ho chce ukrást. Snažil jsem se ji dostat ven. Neudeřil jsem ji. Pak přišel jeden pán a dal mi klíče od auta, které vytáhl ze zapalování. Žádnou ženu jsem nenakopl. To zásadně odmítám, tyto věci jsou mi odporné,“ řekl Zdeněk H. Soud pokračuje výslechy obou žen a svědků.

VIDEO: Soud poslal do vazby muže obviněného z napadení Ukrajinek. (srpen 2023)

