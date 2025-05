„Po vyložení poslední pacientky jsem si dal pauzu a chtěl vyjet zpět do Krnova. Už jsem řadil jedničku, když se kolem prohnala dodávka. Na silnici byl sníh a náledí. Auto dostalo smyk. Příkop ho vymrštil do vzduchu, hodilo dvě tři salta přes střechu. Viděl jsem to od začátku do konce,“ líčil Martin Ocásek.

Pak nastalo na chvíli zlověstné ticho. Saniťák zapnul majáky a vyrazil k převrácenému autu. „Byl jsem tam úplně sám. Řidička chvíli nereagovala. Neviděl jsem ji, zato jsem viděl, jakým proudem teče benzín z dodávky,“ pokračoval.

Hrozil požár

Situace byla vážná, benzín se mohl vznítit. Řidiči ale nešlo otevřít zkřivené dveře. Paní v autě se zatím probrala. „Vedl jsem ji krok za krokem, co musíme udělat. Ona na ty dveře tlačila, já vylezl na auto a zabral shora. Byla to obrovská úleva, když povolily. Pak jsem ženu táhl co nejdál od benzínu,“ popsal.

V místě, kde mnoho aut příliš nejezdí, se nakonec objevilo další auto, které zastavilo. Martin Ocásek posádku požádal, aby zavolali pomoc, zatímco on ošetřoval zraněnou a otřesenou řidičku. „V takové situaci jsem byl poprvé. Jsem rád, že jsem byl poblíž a mohl paní pomoci,“ uzavřel Martin Ocásek.

Vynikající cyklista

Přestože řidiči převozových sanitek nejsou proškoleni na tak vysoké úrovni jako jejich kolegové z rychlé záchranky, vědí si rady. „Máme slušné základy, umíme poskytnout pomoc. Tady ale šlo především ženu dostat z auta plného stříkajícího benzínu,“ podotkl Martin Ocásek.

Martin Ocásek u nás v 90. letech platil za velký cyklistický talent. Věnoval se hlavně cyklokrosu, zkoušel však také štěstí mezi silničními profesionály v Itálii. Tam mu však v závodech dávali většinou roli „nosiče vody“, a tak se raději vrátil domů. Jezdil i závody na horských kolech. Profesionální kariéru uzavřel v roce 2002.

Slova díků a medaile

Hrdinství saniťáka ocenil i ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec. Řidič dostal kromě slov díků i medaili z ryzího stříbra, kterou vedení nemocnice uděluje jen výjimečně. „Naše týmy zachraňují životy a zdraví denně. Přesto byl čin Martina Ocáska příkladný. Prokázal nasazení i odvahu. Velice mu děkuji,“ uvedl.

Před pár dny byl Martin Ocásek v anketě Osobnost města Krnova také slavnostně vyhlášen vítězem v kategorii Výjimečný počin.

