Za krvavou řežbu 18 let: Muž bil sekáčkem do hlavy obchodního partnera a těhotnou ženu
Trest 18 let vězení uložil ve středu soud v Liberci muži (38), který loni v březnu v Jablonci nad Nisou na ulici vážně zranil manželský pár. Quang H. P. zasadil sekáčkem oběma manželům několik ran do hlavy. Napadl je kvůli sporům ze společného podnikání. Obžalován byl z pokusu o vraždu a hrozil mu až výjimečný trest, neboť útok vedl vůči těhotné ženě a vícero lidem.
Quang se k činu přiznal a u soudu ho opakovaně litoval. Tvrdil, že v tu chvíli nevěděl, co dělá. Verdikt zatím není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání. Součástí rozsudku je, že obžalovaný musí napadenému páru zaplatil skoro 2,6 milionu korun, jde o bolestné a náhradu nemajetkové újmy. Navíc má zaplatit zdravotní pojišťovně skoro 500.000 korun jako úhradu nákladů za jejich léčení.
Obžalovaný před rokem a půl na ulici nejprve zasadil svému obchodnímu partnerovi 32 centimetrů dlouhým sekáčkem čtyři údery do hlavy. V dalších ranách mu zabránil švagr napadeného muže, který mu přišel na pomoc. Obžalovaný poté vběhl do prodejny potravin a podle kamerového záznamu to vypadalo, že tam někoho hledá. Poté znovu vyběhl na ulici a sekáčkem zasadil tři rány do hlavy 30leté manželky napadeného muže. Ta mezitím vyběhla ven, aby pomohla svému zraněnému manželovi.
Závažnost zranění hlav obou napadených lidí byla podle soudce Richarda Skýby jedním z důvodů pro tak vysoký trest, přestože nešlo o dokonanou vraždu. „Ten útok byl sice pokus, to je pravda, ale s trvalými následky pro oba. A to závažnými. V podstatě doživotní pro poškozeného, takže tam to nelze pominout,“ řekl soudce novinářům. Jen z výčtu poranění je podle něj zřejmé, že oběma šlo o život a přežili jen díky včasnému lékařskému zásahu.
Násilný čin ve vietnamské komunitě, kterým se soud zabýval, se stal loni 15. března v Mánesově ulici v Jablonci, kde bydlel čtyřiatřicetiletý obchodní partner obžalovaného. Spory měly dlouhodobé. Quang tam za ním přijel, aby s ním vyřešil nedoplatek za více než 400.000 korun za elektřinu z provozu společné restaurace. „Paradoxně poslední kapkou v tom všem byla faktura za elektřinu, za kterou poškozený nemohl. Objektivně byla spotřebovaná, tam není co řešit. To, že byla prudké zdražení v těch letech, kdy fakturace probíhala, to bohužel je záležitost jiná,“ dodal soudce.
Obžalovaný soud nepřesvědčil o tom, že jednal impulsivně. Při výpovědi u soudu uvedl, že chtěl z kufru auta vytáhnout nějaký dokument, když však uslyšel slovo, jež v překladu do češtiny znamená likvidace, sáhl po sekáčku a zaútočil. Tvrdí, že si z toho mnoho nepamatuje a ani neví, jak se na místě objevila manželka napadeného. Soud mu ani neuvěřil, že nevěděl o těhotenství ženy, jež byla v pátém měsíci. I proto jeho obhájce Richard Němec očekává, že se odvolá. „Protože bylo obžalobě vyhověno v plném rozsahu a s ohledem na ty námitky, které klient uplatnil v průběhu řízení, tak bych očekával, že to odvolání bude chtít podat. Ale bude to záviset na něm,“ řekl novinářům Němec.
Státní zástupkyně Petra Pazderková byla s hodnocením důkazů ze strany trestního senátu spokojená. „De facto soud rozhodl ve smyslu podané obžaloby,“ řekla novinářům Pazderková.
„Pokud jde o uložený trest, tak ho uložil o rok nižší, než byl můj návrh. V tomto směru počkám na písemné odůvodnění rozsudku a poté se rozhodnu, jestli odvolání podám, nebo nikoliv,“ dodala.