Dramatický boj o život: Muž balancoval na hraně třináctého patra

Strážníci se připlížili chodbou.
Strážníci se připlížili chodbou.
Díky svědkovi, šli strážníci na jistotu.
Díky svědkovi, šli strážníci na jistotu.
Díky svědkovi, šli strážníci na jistotu.
Autor: avi - 
27. února 2026
11:51

Obyvatel panelového domu v Pardubicích zachránil život muži, který balancoval na hraně třináctého patra. Díky rychlé reakci a spolupráci s městskou policií i záchrankou se podařilo zabránit neštěstí a zajistit muži odbornou pomoc.

Chvilky hrůzy zažíval obyvatel panelového domu v Pardubicích. Ten si všiml zoufalého muže, který balancoval na hraně třináctého patra a jehož život visel na vlásku. V tu chvíli šlo o minuty.

Dramatické chvíle

Všímavý svědek neváhal a okamžitě vytočil linku 156. Na místo vyjela hlídka Městské policie Pardubice, která díky svědkovi ihned zamířila na místo neštěstí. „Oznamovatel zajistil hlídce přístup do domu. Strážníci proto měli konkrétní představu o situaci, do které přicházejí,“ informuje na facebookových stránkách pardubická městská policie.

Video  Díky svědkovi, měli policisté přesnou polohu místa neštěstí.  - Policie
Video se připravuje ...

Zvítězila chuť žít

Pohotoví strážníci využili chvilky nepozornosti sklíčeného muže a balkónovými dveřmi se k němu připlížili. Zkušení policisté s mužem citlivě a trpělivě rozmlouvali a nakonec ho přesvědčili, aby s nimi balkon opustil. Zvítězila chuť žít a muž se rozhodl své problémy řešit s odbornou pomocí.

„Díky dobré spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje se podařilo zajistit pro muže další péči,“ pochvalují si spolupráci strážníci a zároveň děkují veřejnosti, která si všímá svého okolí. I sebemenší gesto může znamenat záchranu života.

Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.

Strážníci se připlížili chodbou.
Strážníci se připlížili chodbou.
Díky svědkovi, šli strážníci na jistotu.
Díky svědkovi, šli strážníci na jistotu.
Díky svědkovi, šli strážníci na jistotu.

Témata:
sebevraždazoufalstvízáchrana životapsychické problémyPardubiceZdravotnická záchranná služba Pardubického krajepanelový důmobecní policie
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Sebevražda hvězdy Olympicu Jiřího Valenty (†66): Zdrcená vdova promluvila
Sebevražda hvězdy Olympicu Jiřího Valenty (†66): Zdrcená vdova promluvila
Aha!
Kvíz: Jak dobře znáte hlášky z českých dětských filmů? Otestujte se a ověřte si své znalosti!
Kvíz: Jak dobře znáte hlášky z českých dětských filmů? Otestujte se a ověřte si své znalosti!
Dáma.cz
SOUTĚŽ: Vyhrajte dětskou postýlku od Atelieru Girafa v hodnotě 12 775 Kč!
SOUTĚŽ: Vyhrajte dětskou postýlku od Atelieru Girafa v hodnotě 12 775 Kč!
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Končí platnost Lítaček z roku 2016. Bez výměny nebude karta uznána jako jízdní doklad
Končí platnost Lítaček z roku 2016. Bez výměny nebude karta uznána jako jízdní doklad
e15
Los Ligy mistrů: Další šlágr City s Realem, PSG vs. Chelsea. Schicka čeká Arsenal
Los Ligy mistrů: Další šlágr City s Realem, PSG vs. Chelsea. Schicka čeká Arsenal
iSport
Agrobaroni sobě: Šéf největší mlékárenské firmy šířil poplašné zprávy, dnes chválí ministra Šebestyána
Agrobaroni sobě: Šéf největší mlékárenské firmy šířil poplašné zprávy, dnes chválí ministra Šebestyána
Reflex
Tip na výlet: Ke kostelíku svaté Rozálie, jejíž studánka údajně vyléčila slepotu
Tip na výlet: Ke kostelíku svaté Rozálie, jejíž studánka údajně vyléčila slepotu
Lidé a země