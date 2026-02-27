Dramatický boj o život: Muž balancoval na hraně třináctého patra
Obyvatel panelového domu v Pardubicích zachránil život muži, který balancoval na hraně třináctého patra. Díky rychlé reakci a spolupráci s městskou policií i záchrankou se podařilo zabránit neštěstí a zajistit muži odbornou pomoc.
Chvilky hrůzy zažíval obyvatel panelového domu v Pardubicích. Ten si všiml zoufalého muže, který balancoval na hraně třináctého patra a jehož život visel na vlásku. V tu chvíli šlo o minuty.
Dramatické chvíle
Všímavý svědek neváhal a okamžitě vytočil linku 156. Na místo vyjela hlídka Městské policie Pardubice, která díky svědkovi ihned zamířila na místo neštěstí. „Oznamovatel zajistil hlídce přístup do domu. Strážníci proto měli konkrétní představu o situaci, do které přicházejí,“ informuje na facebookových stránkách pardubická městská policie.
Zvítězila chuť žít
Pohotoví strážníci využili chvilky nepozornosti sklíčeného muže a balkónovými dveřmi se k němu připlížili. Zkušení policisté s mužem citlivě a trpělivě rozmlouvali a nakonec ho přesvědčili, aby s nimi balkon opustil. Zvítězila chuť žít a muž se rozhodl své problémy řešit s odbornou pomocí.
„Díky dobré spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje se podařilo zajistit pro muže další péči,“ pochvalují si spolupráci strážníci a zároveň děkují veřejnosti, která si všímá svého okolí. I sebemenší gesto může znamenat záchranu života.
Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.
