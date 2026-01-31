Po doplnění paliva do auta šel Daniel Geryk zaplatit, když na zemi pod regály spatřil nehybně ležet ženu.
„Nejspíš si jí nikdo nevšiml. Byla na zádech, nereagovala a měla takzvaný gasping, což je lapavé, nedostatečné dýchání. Neměla navíc hmatné pulzace, takže jsem zahájil resuscitaci,“ vylíčil muž, který pracuje na urgentním příjmu ostravské fakultní nemocnice.
Záchranný tým zákazníků
Geryk během pár chvil utvořil z dalších zákazníků resuscitační tým, který vedl. Uvítal každou pomoc.
„Když je na to člověk sám, je to vždycky horší. Pomáhali mi dva pánové, laici, kteří sice byli rozrušení, ale zároveň je uklidňovalo, že jsem zdravotník. Volali jsme na číslo 155 a navigovala nás i dispečerka záchranářů,“ popisoval. Sanitka dorazila zhruba do osmi minut. Zrovna, když žena nabyla vědomí.
Druhý kolaps
Žena si začala sedat a bylo hodně neklidná. V tu chvíli si ji převzala posádka sanitky a vezla ji do nemocnice za kolegy Geryka. Jenže v tu chvíli se jí zastavilo srdce podruhé!
„Naštěstí se paní opět podařilo oživit. Její stav byl způsoben akutní plicní embolií. V nemocnici se její stav zlepšil,“ popsal Daniel Geryk.
„Daniel si zaslouží pochvalu. Je nejen odborně, ale i lidsky přínosem pro pacienty i spolupracovníky,“ cení si kolegy primářka urgentu Renáta Ječmínková.
VIDEO: Dramatická resuscitace v Náchodu. (leden 2026)
Dramatická resuscitace v Náchodu Policie České republiky