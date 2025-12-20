„Pociťoval jsem nějaké potíže už tři dny předtím, ale bylo moc práce, odkládal jsem to a to se mi vymstilo. Ten osudný den vím, že jsem byl venku na cigaretě. Pak jen to, jak jsem na kolenou. Dál už nic,“ popsal Richard Černík děsivé chvíle.
K ležícímu muži se rozběhli lidé z firmy. „Začala jsem ho oživovat, kolega volal záchranku. Naváděli nás, co máme dělat. Máme ve firmě automatizovaný defibrilátor, ten jsme dle pokynů použili. Je hrozně hlasitý a občas „přeřval“ telefonát se záchrankou,“ vylíčili drama Libuše Holušová s Davidem Foniokem.
K záchraně přibrali posily
Dvojice se ze všech sil snažila přivést Richarda zpět k životu. Jedna z jejich kolegyň běžela na ulici, aby nasměrovala posádku záchranářů. Ještě předtím si všimla dvou strážníků, kteří ulicí náhodou šli v rámci pochůzky.
„Šli jsme pomoci. V oživování jsme se pak střídali s ostatními. Bylo to pro nás přirozené,“ řekli Jana Rybková a Lumír Raška. Po několika minutách boje o život se do záchrany vložili i záchranáři v čele s Petrem Papcunem. Úspěšně muže oživili.
Sekl s kouřením
Richard Černík se podruhé narodil. Nejenže infarkt myokardu přežil, ale dokonce nemá žádné následky.
„Když jsem se probral v nemocnici, rodina byla u mě, máma brečela. Říkali mi, že jsem byl pět minut ve stavu klinické smrti. Žádné světlo na konci tunelu jsem sice neviděl, ale když mi to řekli, zamávalo to se mnou,“ vzpomínal.
Hned se mu vybavily potíže, které před osudnou chvílí měl. „Uvědomoval jsem si to. Po propuštění z nemocnice jsem komplet překopal můj přístup ke zdraví. Změnil jsem životosprávu, ihned jsem přestal kouřit,“ říká muž, který se však nevzdal velkého koníčku. Amatérsky hraje lední hokej.
Slova díků
Zachráněný se s hrdiny okamžiku osobně potkal na ostravském magistrátu. Dvojici z firmy i duo strážníků ocenili primátor Jan Dohnal a ředitel městské policie Miroslav Plaček. Srdečné poděkování si vyslechl i záchranář Petr Papcun.
„Všem děkuji. Jste borci!,“ otočil se na ně Richard Černík a zatleskal jim. „Je to hrozně hezký pocit, to vědomí, že jste někomu pomohli. Jsem ráda, jak to dopadlo,“ usmála se na závěr Libuše Holušová.
