Na místo se sjely všechny složky záchranného systému, včetně sedmi jednotek hasičů, přietěl i vrtulník záchranářů. Dům okusovaly plameny a okolím se šířil hustý dým. Většina obyvatel domu stihla vyběhnout ven, ale jeden vevnitř zůstal.
„Jeden muž, který se pokusil požár uhasit vlastními silami. Při této snaze však zkolaboval,“ popsala mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Hasičům se podařilo muže z pekla vytáhnout a spolu se zdravotníky zahájili jeho oživování.
Už mu nebylo pomoci
Zranění obětavého nešťastníka byla ale příliš vážná. Utrpěl popáleniny třetího stupně na hlavě, zádech a končetinách, zasaženy měl také dýchací cesty.
„Záchranáři během rozšířené resuscitace zahájili plicní ventilaci pacienta, zajistili žilní vstup pro podávání potřebných léků a infuzí, ošetřili rozsáhlé popáleniny a postarali se o tepelný komfort. I přes maximální snahu posádek muž na následky zranění zemřel,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Příčina zatím neznámá
Požár byl lokalizován během necelé hodiny, jeho likvidace zabrala další téměř tři hodiny. Předběžná škoda, kterou způsobil, byla vyčíslena přibližně na 1,5 milionu korun.
Co tragický požár způsobilo, zatím není jasné. „Událost prověřují bruntálští kriminalisté ve spolupráci s hasiči. Příčina nebyla prozatím stanovena a bude předmětem dalšího prověřování,“ uzavřela policejní mluvčí Nikol Bočková.
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