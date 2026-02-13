„Ze silně zakouřeného domu jsme vynesli starší osobu bez známek života. Lékař konstatoval úmrtí,“ uvedli hasiči na sociální síti Threads.

Požár vypukl v pátek kolem druhé hodiny v noci. „Na místo jsme vyslali jednotky. Hořel pokoj v přízemí řadového rodinného domu,“ popsali hasiči.

Tragický požár v Přední Kopanině: Hasiči v domě našli mrtvého!

Požár domu v Dolní Kopanině, 4. února 2026

Zásah ve Šlapanicích ukončily hasičské jednotky před půl pátou ráno. „Příčinu a škodu po požáru dál šetříme,“ doplnili.

