„Ze silně zakouřeného domu jsme vynesli starší osobu bez známek života. Lékař konstatoval úmrtí,“ uvedli hasiči na sociální síti Threads.
Požár vypukl v pátek kolem druhé hodiny v noci. „Na místo jsme vyslali jednotky. Hořel pokoj v přízemí řadového rodinného domu,“ popsali hasiči.
Zásah ve Šlapanicích ukončily hasičské jednotky před půl pátou ráno. „Příčinu a škodu po požáru dál šetříme,“ doplnili.
VIDEO: Požár v paneláku v Sokolově
V Sokolově hořelo v panelovém domě, jeden z bytů požár prakticky zničil. Požár panelákového bytu v Sokolově. čtenář Blesku
V Sokolově hořelo v panelovém domě, jeden z bytů požár prakticky zničil. Požár panelákového bytu v Sokolově. čtenář Blesku