Michla narazil v bytě na nezvanou návštěvu v podobě dvou protřelých recidivistů. Upozornil je, že je ozbrojený, jenže situace se zvrhla. Jednoho muže (22) složiĺ na zem, druhý se však dal na útěk.
V tu chvíli Michal udělal osudovou chybu, která ho přivedla do křížku se zákonem. Na Davida K. (28) třikrát vystřelil, jedna ze střel zloděje zasáhla pod levou lopatku.
„Šlo o excesní situaci, kdy už nešlo o nutnou obranu,“ zdůraznil žalobce Milan Richter. Janíčkovi tak hrozilo za pokus o vraždu až 18 let vězení.
Z 18 let podmínka
U soudu ale došlo ke zvratu. Při přihlédnutí ke všem okolnostem případu uzavřela obhajoba s obžalobou dohodu o vině a trestu. Návrh tři roky vězení s podmíněným odkladem na pět let senát brněnského krajského soudu v čele s Hanou Kurfiřtovou schválil.
Janíček musí vedle podmínky pod dozorem probačního úředníka také navštívit psychologa a přijde o zbraň i zbrojní oprávnění na 10 let. Musí složit 50 tisíc na pomoc obětem trestné činnosti. K tomu soud přidal i peněžitý trest 100 tisíc korun a navíc ještě musí zaplatit postřelenému téměř 50 tisíc jako bolestné.
Oba zloději už sedí v base
Tomáš D. (22) a David K. (28) se jednání zúčastnilli. Prvně jmenovaný v doprovodu eskorty, protože sedí ve vězení. Jeho postřelený kumpán také z basy prostřednictvím videokonference. „Ležel jsem na zemi a on mi dokopal bok. Pak mi dal pistoli na krk. Chtěl mě zastřelit,“ stěžoval si Tomáš D. Oba muži se domu vkradli v době, kdy měli za sebou 11 vloupaček.
Postřelený zloděj, uživatel tvrdých drog, žádal kromě bolestného i dalších 250 tisíc jako odškodné. „Vše začalo tím, že poškození šli krást. Platit mu újmu považuji za právně a společensky neakceptovatelné,“ ohradil se žalobce Richter.
Soud tento nárok odmítl s tím, že zloděj si má stěžovat u civilního soudu. Verdikt je pravomocný.