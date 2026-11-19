Mapování tamní drogové scény zavedlo policisty do jedné z obcí na Hodonínsku. „Tam měli podezřelí v garáži vyrábět drogy a následně je distribuovat dalším osobám. Za vypůjčení garáže měl přitom jeden z nich platit pervitinem,“ uvedla mluvčí Kateřina Batelková.
V poutech skončili tři muži. Jeden z nich se ještě pokoušel uprchnout, jenže po pár metrech skončil v rukou kriminalistů.
„Dva ze tří mužů přitom před několika dny nedaleko Hodonína ujížděli policejní hlídce, při které uvízli s vozidlem na kolejích. I tentokrát se ve vozidle našly drogy,“ upozornila policistka.
Při prohlídce prostorů se našlo vybavení sloužící k výrobě drog, chemikálie i další stopy důležité pro trestní řízení. Jeden z podezřelých vydal varnu drog. Kriminalisté nadále prověřují rozsah trestné činnosti zadržených i případné další „spolupracovníky.“.
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