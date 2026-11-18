Hasiči obdrželi informaci o požáru krátce po 11:00. Policie okolí zapáskovala, oheň se podařilo zkrotit po necelé půl hodině. Po poledni byl prostor opět průchozí.
„Šlo o požár tří stánků, kdy ten prostřední shořel zcela. Škoda je po požáru předběžně 500 tisíc korun. Pracujeme s verzí, že příčinou požáru byla technická závada,“ řekl Mikoška. Podle něj požár zřejmě poškodil i veřejné osvětlení.
Náměstí bylo uzavřené i pro dopravu včetně tramvajových linek, ty musely oklikou. Týkalo se to linek 4 a 9.
Na místě vypomáhali i strážníci. „Krátce po jedenácté hodině tam zamířily dvě naše hlídky a uzavřely prostor kolem požáru, aby umožnily zásah hasičů a nikdo nepovolaný se nevystavil nebezpečí,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.