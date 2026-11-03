Panelákem v Šumperku otřásl výbuch: Zranění lidé a záchrana pejsků
Hasiči v třípatrovém bytovém domě v Šumperku likvidovali v úterý odpoledne požár po výbuchu propan-butanové lahve, z bytu evakuovali tři lidi, dva z nich se zranili. Utrpěli popáleniny, řekl mluvčí hasičů. Požár je již zlikvidován, příčinu výbuchu zjišťuje vyšetřovatel.
Hořet začalo před 16:00, oheň hasily tři jednotky hasičů. „Při našem příjezdu byl požár v bytě rozvinut v plném rozsahu. Z bytu jsme evakuovali tři osoby, z toho dva zraněné, utrpěli popáleniny. Ty jsme předali do péče zdravotnické záchranné služby. Z domu jsme zachránili také dva psy,“ doplnil mluvčí hasičů.
Ostatní obyvatele bytového domu podle něj nebylo potřeba evakuovat - před příjezdem hasičů dům včas opustili ještě tři lidé.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.