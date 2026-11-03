Seniora u Lukavic srazila řidička: Na místě zemřel

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Blesk.cz - David Malík)
Autor: ČTK - 
3. listopadu 2026
11:30

U Lukavic na Šumpersku zemřel senior, kterého srazilo osobní auto. Nehoda se stala v pondělí večer, mladá řidička jej srazila ve chvíli, kdy muž v tmavém oblečení bez reflexních prvků přecházel komunikaci. Muž svým zraněním podlehl na místě, sdělila v úterý mluvčí policie Miluše Zajícová. 

Nehoda se stala kolem 18:00, řidička jela od Zábřehu do obce Libivá. „V místě křížení silnice č. 44 s komunikací vedoucí k obci Lukavice a účelovou komunikací vedoucí k samotě zvané Roudníky, za snížené viditelnosti způsobené tmou, srazila pravou přední částí vozidla muže v seniorském věku,“ popsala nehodu policejní mluvčí.

Muž měl podle Zajícové tmavé oblečení bez jakéhokoliv reflexního nebo světelného prvku a řidička ho přehlédla. Řidička podle policie nebyla pod vlivem alkoholu, okolnosti nehody se stále vyšetřují.

Policie v souvislosti s touto tragickou nehodou upozorňuje, že chodci pohybující se za snížené viditelnosti mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v neosvětlených místech mají ze zákona povinnost nosit reflexní prvky. Měly by být umístěny tak, aby je řidiči dobře viděli, ideálně na straně směrem do vozovky. „Zatímco chodce v tmavém oblečení může řidič zaznamenat zhruba na vzdálenost přibližně 20 metrů, s reflexními prvky se jeho viditelnost prodlužuje až na 200 metrů,“ dodala Zajícová.

Ilustrační foto
Praha Smrt na kolejích: Vlak ve Mstěticích srazil člověka, provoz dvě hodiny stál
Video se připravuje ...
Před strážníkem naboural do zdi, pak vylezl na střechu auta

Témata:
Zábřehautomobilokres ŠumperkLukaviceoblečeníRoudníkyzraněníLibivá
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Žilková v dokumentu o rozchodu se Stropnickým: Bála jsem se, že to nezvládnu
Žilková v dokumentu o rozchodu se Stropnickým: Bála jsem se, že to nezvládnu
Aha!
Drsná historie toaletního papíru: Proč v něm bývaly třísky a jak sloužila sdílená mořská houba?
Drsná historie toaletního papíru: Proč v něm bývaly třísky a jak sloužila sdílená mořská houba?
Dáma
Nákupy s dětmi: Úsměvné &#039;schovky&#039;, chaos a znuděné výrazy. Pobavte se nad vtipnými fotkami
Nákupy s dětmi: Úsměvné 'schovky', chaos a znuděné výrazy. Pobavte se nad vtipnými fotkami
Maminka
Konec nudného denimu: Manšestráky jsou zpět a lichotí každé postavě
Konec nudného denimu: Manšestráky jsou zpět a lichotí každé postavě
Ženy
Listopad ve znamení Movemberu: Rakoviny prostaty hrozivě přibývá! Nemáte ji i vy?
Listopad ve znamení Movemberu: Rakoviny prostaty hrozivě přibývá! Nemáte ji i vy?
Moje zdraví
Unikát z Choťovic. Odolná farma má tři pilíře, popisují zemědělec Karel Horák a expert Generali České pojišťovny Martin Flajšar
Unikát z Choťovic. Odolná farma má tři pilíře, popisují zemědělec Karel Horák a expert Generali České pojišťovny Martin Flajšar
e15
Objevte rakouské adventní trhy, které stojí za návštěvu
Objevte rakouské adventní trhy, které stojí za návštěvu
Reklama
Reakce na úmrtí De Miguela (†30): Piqué prolomil mlčení, viník si smazal Instagram
Reakce na úmrtí De Miguela (†30): Piqué prolomil mlčení, viník si smazal Instagram
iSport
Putinův hokej rozkládá vládní koalici: Pustit, či nepustit Rusy na mistrovství světa v hokeji?
Putinův hokej rozkládá vládní koalici: Pustit, či nepustit Rusy na mistrovství světa v hokeji?
Reflex