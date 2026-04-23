Dělník v Desné se zřítil z výšky: Slaňovali se k němu z vrtulníku
Lesního dělníka vážně zraněného po pádu z výšky zachraňovali ve čtvrtek v údolí Desné na Šumpersku hasiči společně s horskou službou. Práci jim komplikoval obtížně přístupný terén, kvůli kterému byl nasazen vrtulník. Ke zraněnému musel slanit lékař, spolu s dělníkem byl následně pomocí navijáku vyzvednut do vrtulníku.
Muž se v údolí zranil, když na strom ukotvoval lanovku na těžbu dřeva. Z výšky spadl na zem, podle záběrů hasičů šlo o strmý svah. „Ve spolupráci s horskou službou a dobrovolnými jednotkami se nám podařilo pacienta lokalizovat. Po prvotním ošetření jsme jej uložili do vakuové matrace a transportní vany a připravili k přesunu,“ uvedl mluvčí hasičů Josef Koláček.
Kvůli obtížnému terénu se k zraněnému z vrtulníku slanil lékař letecké záchranné služby. „Následně bylo nutné vyčistit transportní trasu v délce několika set metrů, aby bylo možné pacienta bezpečně předat vrtulníku. Ten nemohl na místě přistát, proto byl pacient přeložen do palubních nosítek a spolu s lékařem vytažen navijákem na palubu vrtulníku,“ doplnil Koláček. Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů ve spolupráci s horskou službou a leteckou záchrannou službou, dodal mluvčí.
