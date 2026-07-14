Vrah propuštěný z Mírova znovu zabíjel?! Za smrt partnerky dostal výjimečný trest

Patrik C. u soudu. (14. 7. 2026)
Aktualizováno -
14. července 2026
11:23
Autor: ČTK - 
14. července 2026
09:57

Za loňskou vraždu partnerky v Mírově na Šumpersku uložil v úterý olomoucký krajský soud Patriku C. (36) výjimečný trest 27,5 roku vězení. Zohlednil, že se vraždy dopustil tři týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice, kde si odpykával trest za obdobný čin. 

Žalobkyně pro něj původně žádala 28 let vězení, soudce přihlédl k jeho prohlášení viny. Muž na ženu, k níž se po propuštění z věznice nastěhoval, zaútočil nožem, zasadil jí 36 bodných ran, převážně do hlavy a krku. Počet ran je shodný s jeho předchozí vraždou.

Rozsudek není pravomocný, muž si ponechal lhůtu. Podle soudce Jiřího Barboříka šlo o čin spáchaný s velkou brutalitou, vrah při útoku zlomil i čepel nože. „Činu se dopustil zvlášť surovým a trýznivým způsobem. V jeho případě šlo uvažovat i o trestu doživotí, na základě znalců však nebylo možné dovodit, že by nebyla jeho resocializace v v budoucnu možná,“ podotkl soudce. Čin označil za mimořádný s vysokou závažností, uložení výjimečného trestu v rozmezí 20 až 30 let je tak podle něj namístě.

Podle obžaloby muž loni v listopadu v Mírově na svou partnerku, ke které se nastěhoval po propuštění z věznice, zaútočil po předchozí hádce. Nejprve ženu bodl kuchyňským nožem zezadu do krku, poté ji bodal do hlavy a krku. Podle spisu se po činu umyl, převlékl a zavolal si taxi, kterým odjel do Šumperka. Nakonec si nechal z čerpací stanice v Zábřehu zavolat policii s tím, že je vrah.

Patrik C. vraždil už v květnu 2014 ve Frýdku-Místku, kdy zaútočil na svou známou. Tehdy ženě zasadil 45 ran, z toho 17 do krku. Při vyšetřování se přiznal, že k vraždě použil deset nožů, i tehdy sám přivolal policii. Ostravský soud jej za to již dříve poslal do vězení na 16,5 roku.

 

Druhé vraždy, která byla téměř identická, se Patrik C. dopustil 22 dní po podmíněném propuštění. Podle šumperského státního zástupce Tomáše Horáka, který jeho propuštění posuzoval, nešlo podmíněnému propuštění podle zákona zabránit. Muž si odpykal dvě třetiny trestu, ve věznici se choval bezproblémově, podle znalce úspěšně prošel resocializací a nevykazoval žádnou deviaci. Zaručily se za něj také neziskové organizace a po propuštění měl zajištěné ubytování i práci.

Podmínkou podmíněného propuštění ze strany soudu byl zákaz požívání alkoholu - Patrik C. v úterý u soudu přiznal, že jej porušil třikrát, naposledy v osudný den. I podle soudu je pro něj alkohol spouštěcím motorem. „Byla to chyba,“ podotkl k tomu v úterý muž.

Video se připravuje ...
Brutální napadení ženy v autobazaru na Písecku, útočník měl dřevěnou tyč
Zdroj: Facebook
Patrik C. u soudu. (14. 7. 2026)

 

Témata:
soudvraždaZábřehMírovvýjimečný trestŠumperkFrýdek-Místekokres ŠumperkTomáš Horák
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Vladimír Masata ( 14. července 2026 11:27 )

Hraje na nižší trest aby si to po propuštění do třetice stihnul co nejdřív znova užít. Nemnělo by tohle stvoření skončit v doživotní detenci nebo mu nabídnout eutanazii. Kterou by jsme měli konečně umožnit všem co něčím trpí!! Nebo ještě lepe i asistovanou sebevraždu?

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Co stojí za krachem manželství Brzobohatých? Gregorová promluvila
Co stojí za krachem manželství Brzobohatých? Gregorová promluvila
Aha!
Nejsou to jen stařecké skvrny! Tmavé mapy na nohách berte jako varování těla, které dnes trápí už i třicátníky
Nejsou to jen stařecké skvrny! Tmavé mapy na nohách berte jako varování těla, které dnes trápí už i třicátníky
Dáma
Máma pustila dětem pohádky z 90. let a nestačila se divit: Starší syn mnohem déle a lépe spí, pochvaluje si. Co za tím stojí?
Máma pustila dětem pohádky z 90. let a nestačila se divit: Starší syn mnohem déle a lépe spí, pochvaluje si. Co za tím stojí?
Maminka
Co znamenají barevné vlajky na pláži? Při fialové nechoďte do vody
Co znamenají barevné vlajky na pláži? Při fialové nechoďte do vody
Ženy
Vitamín C: Pro krásu i zdravé tělo. Proč je důležitý a kde ho najdeme?
Vitamín C: Pro krásu i zdravé tělo. Proč je důležitý a kde ho najdeme?
Moje zdraví
Slovensko žaluje Leo Express kvůli dotacím. Po dopravci chce zpět desítky milionů korun
Slovensko žaluje Leo Express kvůli dotacím. Po dopravci chce zpět desítky milionů korun
e15
Slavii čeká letní sága Chaloupek. Na stopera se vyptávají celky z Anglie a Itálie, zůstane?
Slavii čeká letní sága Chaloupek. Na stopera se vyptávají celky z Anglie a Itálie, zůstane?
iSport
Jefim Fištejn: Socialismus s příchutí Venezuely. Nová generace demokratů chce v USA změnit pravidla hry
Jefim Fištejn: Socialismus s příchutí Venezuely. Nová generace demokratů chce v USA změnit pravidla hry
Reflex
Za hranicemi turistických tras: Jak propojit urbex s cestováním po světě
Za hranicemi turistických tras: Jak propojit urbex s cestováním po světě
Lidé a země