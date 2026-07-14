Vrah propuštěný z Mírova znovu zabíjel?! Za smrt partnerky dostal výjimečný trest
Za loňskou vraždu partnerky v Mírově na Šumpersku uložil v úterý olomoucký krajský soud Patriku C. (36) výjimečný trest 27,5 roku vězení. Zohlednil, že se vraždy dopustil tři týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice, kde si odpykával trest za obdobný čin.
Žalobkyně pro něj původně žádala 28 let vězení, soudce přihlédl k jeho prohlášení viny. Muž na ženu, k níž se po propuštění z věznice nastěhoval, zaútočil nožem, zasadil jí 36 bodných ran, převážně do hlavy a krku. Počet ran je shodný s jeho předchozí vraždou.
Rozsudek není pravomocný, muž si ponechal lhůtu. Podle soudce Jiřího Barboříka šlo o čin spáchaný s velkou brutalitou, vrah při útoku zlomil i čepel nože. „Činu se dopustil zvlášť surovým a trýznivým způsobem. V jeho případě šlo uvažovat i o trestu doživotí, na základě znalců však nebylo možné dovodit, že by nebyla jeho resocializace v v budoucnu možná,“ podotkl soudce. Čin označil za mimořádný s vysokou závažností, uložení výjimečného trestu v rozmezí 20 až 30 let je tak podle něj namístě.
Podle obžaloby muž loni v listopadu v Mírově na svou partnerku, ke které se nastěhoval po propuštění z věznice, zaútočil po předchozí hádce. Nejprve ženu bodl kuchyňským nožem zezadu do krku, poté ji bodal do hlavy a krku. Podle spisu se po činu umyl, převlékl a zavolal si taxi, kterým odjel do Šumperka. Nakonec si nechal z čerpací stanice v Zábřehu zavolat policii s tím, že je vrah.
Patrik C. vraždil už v květnu 2014 ve Frýdku-Místku, kdy zaútočil na svou známou. Tehdy ženě zasadil 45 ran, z toho 17 do krku. Při vyšetřování se přiznal, že k vraždě použil deset nožů, i tehdy sám přivolal policii. Ostravský soud jej za to již dříve poslal do vězení na 16,5 roku.
Druhé vraždy, která byla téměř identická, se Patrik C. dopustil 22 dní po podmíněném propuštění. Podle šumperského státního zástupce Tomáše Horáka, který jeho propuštění posuzoval, nešlo podmíněnému propuštění podle zákona zabránit. Muž si odpykal dvě třetiny trestu, ve věznici se choval bezproblémově, podle znalce úspěšně prošel resocializací a nevykazoval žádnou deviaci. Zaručily se za něj také neziskové organizace a po propuštění měl zajištěné ubytování i práci.
Podmínkou podmíněného propuštění ze strany soudu byl zákaz požívání alkoholu - Patrik C. v úterý u soudu přiznal, že jej porušil třikrát, naposledy v osudný den. I podle soudu je pro něj alkohol spouštěcím motorem. „Byla to chyba,“ podotkl k tomu v úterý muž.
Hraje na nižší trest aby si to po propuštění do třetice stihnul co nejdřív znova užít. Nemnělo by tohle stvoření skončit v doživotní detenci nebo mu nabídnout eutanazii. Kterou by jsme měli konečně umožnit všem co něčím trpí!! Nebo ještě lepe i asistovanou sebevraždu?