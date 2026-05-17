„Syn držel sekeru v ruce poprvé, super nápad, geniální, konečně smysluplné hraní,“ vzkazují návštěvníci k dětské dílně v areálu Nová Osmička, zatímco malí stloukají palety, vrtají do desek a tlučou hřebíky po hlavičce.
Dobrodružný Adventure Playground zde vznikl jako první svého druhu v kraji. Projekt finančně podpořilo také město. Vstup je zdarma, pro děti do šesti let pouze s doprovodem.
