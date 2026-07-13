Exministryni (†78) našli v tratolišti krve: Mrazivá slova sousedů!
Britská policie zadržela nového podezřelého z brutální vraždy bývalé ministryně Ann Widdecombové (†78). Tu v tratolišti krve našli ve čtvrtek v jejím vlastním domě. Svědectví poskytli i sousedé podezřelého. Muže měli v osudný den údajně spatřit s jakousi tyčí.
Při zatýkání podežřelého pomáhali také příslušníci protiteroristické jednotky. Podle dostupných informací jde o britského občana. Policisté jej vypátrali stovky kilometrů od místa, kde našli tělo Ann Widdecombové. Jak deníku The Telegraph prozradili sousedé, podezřelého údajně spatřili s dřevěnou tyčí.
Okolí domu v Rotherhamu v neděli prohledávali policisté. „Do domu (podezřelého) vtrhla spousta policistů. Abych řekl pravdu, je mi docela zle,“ uvedl jeden ze sousedů. Případ podle vyšetřovatelů v tuto chvíli není považován za teroristický ani politicky motivovaný čin.
Widdecombovou našli ve čtvrtek ve svém domě v Haytoru, kde měla ležet v kaluži krve. Řadu let působila jako poslankyně v britském parlamentu, později zasedala v Evropském parlamentu. Zastávala také několik ministerských funkcí. Politička prosazovala ultrakonzervativní názory. Vyzývala například k znovuzavedení trestu smrti, vystupovala proti sňatkům stejnopohlavních osob či se stavěla proti právu na sebeurčení.
Známá byla také v britské televizi, kde se objevila v několika zábavných pořadech. Den před svou smrtí dokonce hostovala v rozhlasovém pořadu „Talk“.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.