Děčínský primář měl vraždit pacienty: Podezřelý léčí dál!

Děčínská nemocnice. (Ilustrační foto)
Děčínská nemocnice. (Ilustrační foto)  (Autor: http://www.kzcr.eu)
Autor: Martin Lisičan, ČTK - 
14. července 2026
08:11

Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Ten ale údajně léčí dál.

Při nedávném interním šetření nemocnice zjistila, že se primář na oddělení v Děčíně dopustil závažných pochybení, některým hospitalizovaným údajně podával nedovolené množství léčiv včetně opiátů. Primáře nemocnice postavila mimo službu. Jak ale upozornil web CNN Prima News, podezřelý dál pracuje jako lékař pro záchranku. 

„Vámi dotazovaná osoba je zaměstnancem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje na pozici lékaře. K délce pracovního vztahu se nebudeme vyjadřovat,“ uvedl mluvčí záchranářů Patrik Cmorej.  

Další působení primáře u záchranné služby bude záviset na výsledku policejního prověřování. Jak podotkli zástupci ministerstva zdravotnictví, dočasné postavení mimo službu u jednoho zaměstnavatele totiž samo o sobě nebrání výkonu zdravotnického povolání.

Trestní oznámení nemocnice podala 26. června. Kriminalisté primáře dosud neobvinili. Kolika pacientů se případ týká, zatím není jasné. 

Krajská zdravotní spravuje v Ústeckém kraji sedm nemocnic se zhruba 4000 lůžky. Kromě Děčína jde o Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Litoměřice a Rumburk.

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Zdravotní sestra Marie Fikáčková vraždila novorozeňata, protože nesnesla jejich pláč
Zdroj: Videohub

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Martin Lisičan
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